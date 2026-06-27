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हनुमानगढ़ पुलिस ने कथित स्लीपर सेल का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले की टाउन पुलिस ने खुफिया संचालन में क्रिश राय मंडल को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 27, 2026, 08:13 PM|Updated: Jun 27, 2026, 08:13 PM
हनुमानगढ़ पुलिस ने कथित स्लीपर सेल का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Hanumangarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टाउन पुलिस ने एक बड़े खुफिया संचालन में टाउन निवासी क्रिश राय मंडल को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.

एसपी ने बताया की गिरफ्तार अभियुक्त क्रिश मंडल लंबे समय से शहजाद भट्टी के संपर्क में था और उसने टाउन तथा रायसिंहनगर थाना की लोकेशन व वीडियो भेजकर भट्टी को हमले की योजनाओं से अवगत कराया था.

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रायसिंहनगर थाना पर ग्रेनेड हमले की कथित साजिश

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार में एजीटीएफ, डीएसटी और साइबर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. गिरफ्तार किए गए मोबाइल से संदिग्धों और पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी के बीच की चैट, लोकेशन और कई वीडियो भी बरामद हुए हैं. एसपी नरेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहजाद भट्टी अपने स्लीपर सेल के माध्यम से टाउन और रायसिंहनगर थाना पर ग्रेनेड हमले करवाना चाहता था.

मोबाइल से चैट, लोकेशन और वीडियो मिलने का दावा

एसपी ने कहा कि क्रिश मंडल ने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए भट्टी को हमारी थानों की वास्तविक लोकेशन और सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो भेजे थे, जिससे हमला करने वाले तत्वों को सहायता मिल सकती थी. मीणा ने आगे बताया कि क्रिश मंडल का शहजाद भट्टी से संपर्क काफी समय से था और वह जिले में भट्टी के स्लीपर सेल का नेटवर्क बढ़ाने का काम कर रहा था.

एसपी ने कहा कि हमने समय रहते कार्रवाई कर बहुत बड़ा हादसा टाल लिया है. साथ ही बरामद मोबाइल, चैट मैसेज और लोकेशन के आधार पर आगे की जांच जारी है. एसपी ने कहा कि इससे पहले भी जिले में शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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