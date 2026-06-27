/हनुमानगढ़ पुलिस ने कथित स्लीपर सेल का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार

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Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टाउन पुलिस ने एक बड़े खुफिया संचालन में टाउन निवासी क्रिश राय मंडल को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.
एसपी ने बताया की गिरफ्तार अभियुक्त क्रिश मंडल लंबे समय से शहजाद भट्टी के संपर्क में था और उसने टाउन तथा रायसिंहनगर थाना की लोकेशन व वीडियो भेजकर भट्टी को हमले की योजनाओं से अवगत कराया था.
रायसिंहनगर थाना पर ग्रेनेड हमले की कथित साजिश
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार में एजीटीएफ, डीएसटी और साइबर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही. गिरफ्तार किए गए मोबाइल से संदिग्धों और पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी के बीच की चैट, लोकेशन और कई वीडियो भी बरामद हुए हैं. एसपी नरेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहजाद भट्टी अपने स्लीपर सेल के माध्यम से टाउन और रायसिंहनगर थाना पर ग्रेनेड हमले करवाना चाहता था.
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मोबाइल से चैट, लोकेशन और वीडियो मिलने का दावा
एसपी ने कहा कि क्रिश मंडल ने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए भट्टी को हमारी थानों की वास्तविक लोकेशन और सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो भेजे थे, जिससे हमला करने वाले तत्वों को सहायता मिल सकती थी. मीणा ने आगे बताया कि क्रिश मंडल का शहजाद भट्टी से संपर्क काफी समय से था और वह जिले में भट्टी के स्लीपर सेल का नेटवर्क बढ़ाने का काम कर रहा था.
एसपी ने कहा कि हमने समय रहते कार्रवाई कर बहुत बड़ा हादसा टाल लिया है. साथ ही बरामद मोबाइल, चैट मैसेज और लोकेशन के आधार पर आगे की जांच जारी है. एसपी ने कहा कि इससे पहले भी जिले में शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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