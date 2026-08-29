/ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए रची फायरिंग की कहानी! पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार समेत दबोचा

Hanumangarh Firing Case: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को अवैध हथियार और कारतूस समेत गिरफ्तार किया है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की घटना की कहानी कथित तौर पर ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए रची गई थी.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

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सीओ सिटी मीनाक्षी ने बताया कि कांस्टेबल चंद्रविजय को सूचना मिली थी कि अबोहर जाने वाली सड़क पर चक 13 MMK रौही में निर्माणाधीन गुरुद्वारे के पास एक बोलेरो गाड़ी में पांच लोग सवार हैं. बताया गया कि ये लोग फायरिंग कर वहां आए हैं और इनके पास अवैध हथियार व कारतूस हैं. उप निरीक्षक गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए बोलेरो गाड़ी को रोककर उसमें सवार पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक बुलेट हेड और एक खाली कारतूस बरामद किया है. मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच उप निरीक्षक चूका द्वारा की जा रही है.

ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए की फायरिंग

पुलिस पूछताछ में आरोपी इमरान खान ने बताया कि उसका ससुराल पक्ष और पत्नी के साथ घरेलू विवाद चल रहा है. पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी होने की बात सामने आई है. इस विवाद से जुड़ा एक मामला हनुमानगढ़ टाउन थाने में भी दर्ज बताया गया है. इमरान खान के परिवार और उसके ससुराल पक्ष के बीच पंचायत होनी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए इमरान ने कथित तौर पर खुद फायरिंग कर घटना की झूठी कहानी गढ़ी.

