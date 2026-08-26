/3 हजार प्रेगाबालिन टैबलेट के साथ पकड़ा गया 'भीमसेन', जानिए कैसे बेनकाब हुआ नशे का नेटवर्क!

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Hanumangarh News: जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 3 हजार प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट बरामद की हैं. मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा
जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने और नशा तस्करी में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद और वृत्ताधिकारी मीनाक्षी की निगरानी में हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. थाना प्रभारी लखवीर सिंह के नेतृत्व में एएसआई कैलाशचंद्र और पुलिस टीम गश्त पर थी.
एचएमएच नहर पटड़ा क्षेत्र में हुई कार्रवाई
पुलिस टीम गश्त के दौरान हनुमानगढ़ के एचएमएच नहर पटड़ा क्षेत्र में पहुंची. यहां संदिग्ध गतिविधि के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके पास से 3,000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट बरामद हुईं.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की.
कोहला निवासी भीमसेन उर्फ कान्हा गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीमसेन उर्फ कान्हा पुत्र नेमीचंद के रूप में हुई है. आरोपी वार्ड नंबर 4, कोहला, थाना हनुमानगढ़ टाउन का निवासी है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 556/2026 में धारा 223(बी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. प्रकरण की जांच एएसआई कर्मजीत सिंह कर रहे हैं.
अभियान के तहत आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
इस कार्रवाई में एएसआई कैलाशचंद्र और कांस्टेबल संजय शामिल रहे. वहीं जिला विशेष टीम, सेक्टर हनुमानगढ़ की भी कार्रवाई में विशेष भूमिका रही.
पुलिस का कहना है कि "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों और वांछित आरोपियों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से अभियान के तहत सख्ती बरती जा रही है.
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