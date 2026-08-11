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हनुमानगढ़ में अजीबोगरीब केस, मरीज बोला- 'इलाज कराने गया था, अंग ही गायब कर दिया', जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित!

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल में मरीज ने आरोप लगाया कि संक्रमण और मवाद के इलाज के नाम पर उसका बायां अंडकोश निकाल दिया गया. डॉक्टर ने गंभीर संक्रमण और वृषण की ब्लड सप्लाई बंद होने की बात कही है. प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से जांच शुरू कराई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 11, 2026, 05:43 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 05:43 PM IST
हनुमानगढ़ में अजीबोगरीब केस, मरीज बोला- 'इलाज कराने गया था, अंग ही गायब कर दिया', जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित!
Image Credit: AI Generated

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ के एक निजी अस्पताल में मरीज के अंडकोश के इलाज को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीज और DYFI का आरोप है कि संक्रमण और मवाद का इलाज करने के नाम पर डॉक्टर ने उसका बायां अंडकोश निकाल दिया. वहीं डॉक्टर का दावा है कि अंडकोश में संक्रमण इतना गंभीर था कि वृषण को खून की सप्लाई बंद हो गई थी और वह सिकुड़ गया था.

आरोपों के बीच प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. अब सवाल है कि इलाज में लापरवाही हुई या मरीज की गंभीर हालत के चलते यह उपचार जरूरी था?

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पढ़िए हनुमानगढ़ से ये खास रिपोर्ट

कहानी शुरू होती है हनुमानगढ़ टाउन के एसएलजी हॉस्पिटल से. डबलीबास मौलवी निवासी नीशू सिंह 18 मार्च 2026 को अंडकोश में परेशानी लेकर अस्पताल पहुंचा. मरीज और DYFI के मुताबिक, डॉक्टर ने जांच और अल्ट्रासाउंड के बाद अंडकोश में संक्रमण और मवाद होने की बात कही. मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन कुछ समय बाद जब मामला दोबारा सामने आया, तो मरीज के दावे ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया.

क्या हैं आरोप
DYFI और मरीज का आरोप है कि उन्हें मवाद निकालने की बात बताई गई थी लेकिन उपचार के बाद मरीज का बायां अंडकोश मौजूद नहीं था. 14 जून को जिला अस्पताल में जांच कराने के बाद मरीज को कथित तौर पर बताया गया कि उसका बायां अंडकोश मौजूद नहीं है. इसके बाद आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ और मामला प्रशासन की चौखट तक पहुंच गया. DYFI ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की.

पीड़ित मरीज नीशू सिंह (बदला नाम) का कहना है कि इलाज करवाने गया था लेकिन मेरा अंडकोश निकाल दिया गया. पांच महीने से न्याय के लिए भटक रहा हूं. सरकार से मांग है कि मुझे इंसाफ मिले.

सड़क से प्रशासन तक पहुंचा मामला
मरीज के समर्थन में ग्रामीण और DYFI कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर भी पहुंचे. एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. संगठन का दावा है कि उस दौरान जांच कमेटी गठित करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था.लेकिन DYFI का कहना है कि कार्रवाई में देरी के चलते अब संगठन ने दोबारा मोर्चा खोल दिया है.

क्या कहना है वार्ड पंच धन्ना भगत का
वार्ड पंच धन्ना भगत ने कहा कि नीशू हमारे गांव और वार्ड का है. इलाज के लिए गया था. हमारा आरोप है कि संक्रमण के इलाज की बात कहकर उसका अंडकोश निकाल दिया गया. प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला. कार्रवाई नहीं हुई तो DYFI आंदोलन करेगी.

डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने दिया यह जवाब
लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है कि जिस डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि मरीज के अंडकोश में संक्रमण बेहद गंभीर था. डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के मुताबिक, मरीज को सरकारी अस्पताल में जांच करवाने की सलाह दी गई थी. लेकिन मरीज के आग्रह पर उसका उपचार किया गया. डॉक्टर का दावा है कि संक्रमण के कारण वृषण तक खून की सप्लाई प्रभावित हुई और वृषण सिकुड़ गया.डॉक्टर ने मरीज के परिजनों पर पैसों की मांग करने का आरोप भी लगाया है.

उन्होंने कहा कि मरीज के अंडकोश में बहुत ज्यादा इंफेक्शन था. हमने सरकारी अस्पताल में जांच करवाने की सलाह दी थी. मरीज के आग्रह पर उसका उपचार किया गया. वृषण को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी और वह सिकुड़ गया था. मामले की जांच कमेटी कर रही है. जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.

अब जांच में क्या होगा?
आरोपों और सफाई के बीच अब गेंद प्रशासन के पाले में है. मरीज की शिकायत के बाद सीएमएचओ कार्यालय ने जांच कमेटी गठित की. कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई. इसके बाद मामले की मेडिकल जांच के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से मेडिकल बोर्ड को लेकर पत्राचार किया गया. अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के जरिए पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है.


मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने कहा कि परिवादी ने शिकायत की है कि ऑपरेशन के दौरान उसका अंडकोश निकाल लिया गया. मामले की जांच के लिए सीएमएचओ को डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस तरह के आरोप हैं तो जांच होना स्वाभाविक है.

जांच पर टिकी नजर
सीएमएचओ नवनीत शर्मा के मुताबिक, विभागीय स्तर पर जांच के बाद अब विशेषज्ञों की राय लेने की प्रक्रिया जारी है. मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया जा रहा है. यानी अब इस विवाद में सबसे अहम होगी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट क्योंकि इसी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मरीज के साथ वास्तव में क्या चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई गई… अंडकोश की स्थिति क्या थी और उपचार में किसी तरह की लापरवाही हुई या नहीं.


सीएमएचओ हनुमानगढ़ ने कही यह बात
सीएमएचओ हनुमानगढ़ नवनीत शर्मा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच कमेटी गठित की गई थी. कमेटी ने रिपोर्ट उपलब्ध करवाई. मेडिकल बोर्ड के लिए पीबीएम अस्पताल बीकानेर को पत्र भेजा गया. अब विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से जांच करवाई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी.”

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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