/हनुमानगढ़ में राजस्थान रोडवेज के चालक परिचालक बने मिसाल, प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला को समय पर पहुंचाया अस्पताल

Rajasthan Roadways: राजस्थान के हनुमानगढ़ में राजस्थान रोडवेज के दो कर्मचारियों ने ऐसा काम किया है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है. बीकानेर से हनुमानगढ़ आ रही राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला की हालत बिगड़ती देख बस के चालक और परिचालक ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा. उन्होंने पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और फिर बस को सीधे हनुमानगढ़ टाउन स्थित महावीर हॉस्पिटल पहुंचाया. उनकी तत्परता की बदौलत महिला को समय पर इलाज मिल सका और उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई.



क्या है पूरा मामला?

रोडवेज परिचालक लखविंदर सिंह के अनुसार गर्भवती महिला राजस्थान रोडवेज की बस से बीकानेर से हनुमानगढ़ की यात्रा कर रही थी. सफर के दौरान अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी. दर्द बढ़ने पर महिला ने बस के परिचालक को अपनी परेशानी बताई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिचालक ने तुरंत चालक को सूचना दी.

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चालक सतवीर सिंह और परिचालक लखविंदर सिंह ने बिना घबराए पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया. इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बस को सीधे हनुमानगढ़ टाउन के महावीर हॉस्पिटल ले जाया गया.



समय पर इलाज मिलने से टली बड़ी परेशानी

महावीर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को तुरंत भर्ती कर आवश्यक उपचार शुरू किया. समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण महिला को बिना देरी चिकित्सा सुविधा मिल सकी. घटना के दौरान चालक और परिचालक ने जिस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.



चालक-परिचालक की सूझबूझ बनी मिसाल

आपात स्थिति में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज के चालक सतवीर सिंह और परिचालक लखविंदर सिंह ने संयम बनाए रखा. उन्होंने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि एक गर्भवती महिला की जान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया. उनके त्वरित निर्णय ने यह साबित कर दिया कि सार्वजनिक परिवहन सेवा केवल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि जरूरत के समय सहारा भी बन सकती है.



यात्रियों और स्थानीय लोगों ने की सराहना

घटना के बाद बस में मौजूद यात्रियों ने चालक और परिचालक की जमकर सराहना की. स्थानीय लोगों ने भी दोनों कर्मचारियों की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय की प्रशंसा की. लोगों का कहना है कि मुश्किल समय में इस तरह की तत्परता समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है.



इंसानियत की मिसाल बनी राजस्थान रोडवेज

अक्सर सरकारी सेवाओं को लेकर आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन हनुमानगढ़ की यह घटना एक सकारात्मक संदेश देती है. राजस्थान रोडवेज के चालक और परिचालक ने अपने कर्तव्य के साथ-साथ इंसानियत का परिचय देते हुए यह साबित किया कि आपात स्थिति में सही समय पर लिया गया फैसला किसी के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है.

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