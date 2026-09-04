/संगरिया अपहरण कांड का पर्दाफाश, चीख-पुकार के बीच युवक को कार में ठूंसा, भटिंडा में पुलिस ने ऐसे दबोचा!

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं अपहरण किए गए युवक जस्सी को पंजाब के भटिंडा से सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है.

भारतमाला सड़क पुल के पास हुई वारदात

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के अनुसार, कासम अली ने संगरिया थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त की शाम कासम अली अपने साथियों जसपाल और जस्सी के साथ भारतमाला सड़क पुल के पास रोही फतेहपुर में खड़ा था.

इसी दौरान फतेहपुर की ओर से दो गाड़ियां वहां पहुंचीं. इनमें एक पंजाब नंबर की कार थी, जबकि दूसरी गाड़ी बिना नंबर की बताई गई. आरोप है कि कार चालक ने आते ही जसपाल को टक्कर मार दी. इसके बाद आरोपियों ने जसपाल और जस्सी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

शोर सुनकर लोग पहुंचे, जस्सी को लेकर भागे

मारपीट के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी जस्सी को जबरन गाड़ी में डालकर सुरेवाला की तरफ ले गए. घटना में जसपाल को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.

दूसरी ओर, जस्सी के अचानक गायब होने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन तत्काल उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

नाकाबंदी और तकनीकी सूचना से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने घटना के बाद जिलेभर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी. मानव एवं तकनीकी सूचना तंत्र की मदद से पुलिस को मामले में अहम सुराग मिले. इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है. वहीं जस्सी को पंजाब के भटिंडा से सकुशल बरामद करने के बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों को सौंप दिया.

पैसों के लेनदेन का विवाद आया सामने

प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस के सामने यह बात सामने आई है कि अपहरण किए गए युवक के साथ आरोपियों का पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.