गोलूवाला में गुरद्वारा कमेटी विवाद मामला, पुलिस और व्यापारियों के बीच हुई बातचीत

Hanumangarh Shri Gurdwara Committee Controversy : हनुमानगढ़ के गोलूवाला मे गुरद्वारा कमेटी को लेकर चल रहे विवाद में व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता हुईं, वार्ता में पुलिस ने आश्वासन दिया की व्यापार मंडल अध्यक्ष या जिन लोगों पर मुकदमे हुए है. कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, किसी पर भी झूठा मामला नहीं दर्ज होगा.
साइबर सेल डीएसपी कमला पूनिया, थाना प्रभारी हरबंश वार्ता में माजूद रहे. बता दें की विवाद के चलते ग्रंथी बीबी हरमीत कौर की तरफ से दर्ज मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसको लेकर व्यापारीयों मे आक्रोश था और आज व्यापारिक संगठनों ने गोलूवाला कस्बे के बंद का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही के आश्वासन के बाद बंद बाजार को खोलने की घोषणा कर दी गई. जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली और तीन दिन से बंद इंटरनेट और स्कूल खुल चुके है.
बता दें की लम्बे समय से ग्रामीण ग्रंथी और कमेटी बदलने की मांग कर रहे है, जिसके चलते कई विवाद हुए, तलवारें, लाठियां पत्थरबाजी तक हो चुकी है. कई लोग घायल भी हुए पिछले दिनों 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हुईं है. प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुईं, लेकिन आजतक बात नहीं बनीं. आईजी सहित आला पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाये हुए है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो.
आपको बता दें कि मामले को लेकर स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियों के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया था, ताकि अफवाहें न फैलें. एसडीएम के निर्देश पर गोलूवाला थानाधिकारी को गुरुद्वारा साहिब का रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था. इलाके में 15 थानों से भारी जाब्ता तैनात रहा था.