श्री गुरद्वारा विवाद गहराया, स्कूलों की छुट्टी और इंटरनेट बंद

Hanumangarh Gurudwara Dispute : हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गयी है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है. रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच गुरुद्वारा में एक पक्ष ने घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आपसी विवाद में करीब आधा दर्जन लोगों को काफ़ी चोटे आई है.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

घायलों का अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, विवाद बढ़ता देख एसपी हरी शंकर खुद मौके पर पहुँचे है और अभी हलात कंट्रोल में है. वही गुरद्वारे के आसपास और अन्य जगहों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गुरुद्वारे के अंदर तलवारे लहराई

बता दे की पिछले लम्बे समय से वर्तमान प्रबंधक कमेटी और ग्रामीणों मे विवाद चल रहा है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे है. ग्रामीण वर्तमान कमेटी को भंग कर नई. कमेटी बनाने की मांग कर रहे है. विवाद के चलते लाठी और पत्थर तक चलें और गुरुद्वारे के बाहर और अंदर तलवारें तक लहराई गई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद कई सालों पुराना है. एक पक्ष कमेटी को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जोड़ना चाहता है तो दूसरा पक्ष स्थानीय प्रबंधन का हवाला देकर इसका विरोध करता है. कोर्ट में कई केस चल रहे हैं. लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है. स्थानीय सिख संगत के नेता बलविंदर सिंह के मुताबिक ये धार्मिक मामला है लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ने तनाव बढ़ा दिया है. प्रशासन को स्थायी समाधान निकालना चाहिए. इससे पहले भी 2023 और 2024 में इसी विवाद के चलते हंगामा हुआ था लेकिन इस बार भारी पुलिस बल को तैनात करने की स्थिति आ गयी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-