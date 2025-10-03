श्री गुरद्वारा विवाद गहराया, स्कूलों की छुट्टी और इंटरनेट बंद

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला एक बार फिर गरमा गया है,रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच गुरुद्वारा में एक पक्ष ने घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया.
Hanumangarh Gurudwara Dispute : हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गयी है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है. रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच गुरुद्वारा में एक पक्ष ने घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आपसी विवाद में करीब आधा दर्जन लोगों को काफ़ी चोटे आई है.
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
घायलों का अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, विवाद बढ़ता देख एसपी हरी शंकर खुद मौके पर पहुँचे है और अभी हलात कंट्रोल में है. वही गुरद्वारे के आसपास और अन्य जगहों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है.
गुरुद्वारे के अंदर तलवारे लहराई
बता दे की पिछले लम्बे समय से वर्तमान प्रबंधक कमेटी और ग्रामीणों मे विवाद चल रहा है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे है. ग्रामीण वर्तमान कमेटी को भंग कर नई. कमेटी बनाने की मांग कर रहे है. विवाद के चलते लाठी और पत्थर तक चलें और गुरुद्वारे के बाहर और अंदर तलवारें तक लहराई गई.
क्या है पूरा मामला
दरअसल गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद कई सालों पुराना है. एक पक्ष कमेटी को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जोड़ना चाहता है तो दूसरा पक्ष स्थानीय प्रबंधन का हवाला देकर इसका विरोध करता है. कोर्ट में कई केस चल रहे हैं. लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है. स्थानीय सिख संगत के नेता बलविंदर सिंह के मुताबिक ये धार्मिक मामला है लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ने तनाव बढ़ा दिया है. प्रशासन को स्थायी समाधान निकालना चाहिए. इससे पहले भी 2023 और 2024 में इसी विवाद के चलते हंगामा हुआ था लेकिन इस बार भारी पुलिस बल को तैनात करने की स्थिति आ गयी.
