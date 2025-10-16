Zee Rajasthan
हनुमानगढ़ के बेटे ने लहराया परचम! प्रदीप सहारण ने RAS 2023 में हासिल की 8वीं रैंक

Pradeep Saharn Success Story: राजस्थान के हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने आरएएस परीक्षा में टॉप टेन मे स्थान हांसिल किया है और आठवीं रैंक हासिल कर राजस्थान में हनुमानगढ़ का परचम लहराया दिया है. दूसरी दफा प्रयास में सफलता हासिल की है. प्रदीप ने प्रथम प्रयास में 646 वीं रैंक आई थी लेकिन सफलता नहीं मिली लेकिन अब राजस्थान में आठवीं रैंक हासिल की है.

 

Published: Oct 16, 2025, 10:20 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 10:20 AM IST

Pradeep Saharn Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS 2023) का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है. इस परीक्षा में हनुमानगढ़ जिले के प्रदीप सहारण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में 8वीं रैंक हासिल की है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.

प्रदीप सहारण ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है. पहले प्रयास में उन्होंने 646वीं रैंक प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और और भी कड़ी मेहनत जारी रखी. प्रदीप का कहना है कि पहले प्रयास में असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया और उसी ने उन्हें दोबारा पूरी लगन से तैयारी करने की प्रेरणा दी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से की उच्च शिक्षा
प्रदीप सहारण ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है. वहीं, उन्होंने स्कूली शिक्षा हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुरु हरकिशन स्कूल से प्राप्त की. बचपन से ही वे एक मेधावी छात्र रहे हैं और उनका सपना हमेशा से सिविल सेवा में जाकर समाज के लिए कुछ करने का रहा है. उनकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम है कि अब वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं.

परिवार में खुशी का माहौल, पिता पुलिस विभाग में तैनात
प्रदीप के पिता रणजीत सहारण हनुमानगढ़ एसपी ऑफिस में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. उनका परिवार कई वर्षों से हनुमानगढ़ में रह रहा है, जबकि उनका मूल गांव रावतसर उपखंड के सरदारपुरा खालसा में स्थित है. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रदीप के छोटे भाई दिनेश सहारण का चयन हाल ही में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) में पर्सनल सेक्रेटरी (PS) के पद पर हुआ है. दोनों भाइयों की यह सफलता पूरे परिवार और जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है.

युवाओं के लिए बनी प्रेरणा
प्रदीप सहारण की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. उन्होंने साबित किया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है.

प्रदीप कहते हैं कि पहले प्रयास में रैंक आने के बावजूद मैंने खुद को वहीं नहीं रोका. हार मानने के बजाय मैंने और मेहनत की, और आज मेरा सपना पूरा हुआ.

