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न क्लासरूम, न छत... पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे, जानें क्या है पूरा मामला?

Rajasthan Education System: हनुमानगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो कई सवाल खड़े करती है. यहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों के पास पढ़ने के लिए कक्षा-कक्ष ही नहीं है. मजबूरी ऐसी कि मासूम बच्चे बारिश, तेज धूप और सर्दी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kuldeep malwar
Published:Jul 31, 2026, 04:32 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 04:32 PM IST
न क्लासरूम, न छत... पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे, जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: Hanumangarh Government School

Rajasthan Education System: 'नई शिक्षा नीति', 'स्मार्ट क्लास' और 'डिजिटल इंडिया' की बातों के बीच राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. सोचिए, जिस स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, अगर वहां बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ना मिलें, तो बच्चे अपना भविष्य कैसे संवार पाएंगे. ऐसे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, जिन्हें पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम नहीं, बल्कि पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ रहा है. बारिश, तेज धूप और सर्दी के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं. ये कोई कहानी या फिल्म की बात नहीं है. ये मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है, जहां 100 से ज्यादा विद्यार्थी बिना क्लासरूम के खुले आसमान में बढ़ने को मजबूर हैं. आखिर ऐसा क्यों है. आइए समझते पूरा मामला हैं.

क्या है पूरा मामला ?

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राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ टाउन के पास अराईयावाली ग्राम पंचायत के 24 केएसपी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की है. विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पूरे स्कूल में सिर्फ दो कमरे हैं. इन कमरों में कार्यालय, पोषाहार का सामान, पुस्तकालय और अन्य जरूरी सामग्री रखी हुई है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई खुले आसमान के नीचे हो रही है.

बारिश में भी नहीं बदली तस्वीर

गुरुवार को हुई बारिश के दौरान भी बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते नजर आए. यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली. ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी, सर्दी और बरसात हर मौसम में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं. इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी कम हो रही है.

आखिर क्लासरूम क्यों नहीं हैं ?

विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रितपाल कौर ने बताया कि चार नए कमरों की स्वीकृति के लिए पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लालचंद ने बताया कि वर्ष 2025 में स्कूल के पांच जर्जर कमरे गिरा दिए गए थे. इसके बाद आज तक नए कमरों का निर्माण नहीं कराया गया. स्कूल में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं और शिक्षकों का पूरा स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं हैं.

ग्रामीणों ने चेतावनी दी

ग्रामीणों ने अब प्रशासन से जल्द चार नए कमरे बनाने की मांग की है, उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो गांव के लोग आंदोलन करेंगे. जरूरत पड़ने पर बच्चों का दाखिला दूसरे विद्यालयों में कराने पर भी विचार किया जाएगा.

अब ऐसे में सवाल यही है कि जब शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की जाती है, तो आखिर इन बच्चों को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी. क्या प्रशासन अब इन मासूमों की पढ़ाई के लिए जल्द कदम उठाएगा या फिर ये बच्चे यूं ही पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर रहेंगे.

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यह भी पढ़ें:शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सरकारी शिक्षकों को दो टूक चेतावनी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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