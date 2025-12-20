टिब्बी में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री, फिर भी किसानों का आंदेलन रहेगा जारी!

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा में फैक्ट्री प्रबंधन ने अब प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को टिब्बी में नहीं लगाने का निर्णय लिया है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नही हुई है.

वहीं, फैक्ट्री प्रबन्ध समिति द्वारा जारी लैटर सार्वजनिक नहीं होने के कारण पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है. वहीं, फैक्ट्री प्रबंधन के बैकफुट पर आने के बाद लंबे समय से आंदोलन कर रही संघर्ष समिति ने खुशी जरूर जताई लेकिन टिब्बी के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में संघर्ष समिति का धरना अभी भी जारी है.

संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री का MOU रद्द नहीं होता और दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते हैं, आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने भी फैक्ट्री द्वारा टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने को लेकर जारी किए गए लैटर को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले को लेकर किसान असमंजस की स्थिति में है, सरकार जल्द से जल्द लैटर जारी करे.

वहीं, पूरे मामले को लेकर फैक्ट्री के प्रबंधक जेपी शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने के संबंध में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. यह पत्र अब जिला कलेक्टर को भेजा गया है.

क्या है पूरा मामला?

हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बा में एथेनॉल फैक्ट्री बन रही थी, जिसको लेकर वहां के किसान और ग्रामीणों में काफी विरोध जता रहे थे. इसको लेकर किसानों का कहना था कि एथेनॉल फैक्ट्री बनने से इलाके में जल प्रदूषण बढ़ जाएगा. इस मामले को लेकर

किसान कई बार धरने पर भी बैठे चुके हैं और दो बार फैक्ट्री को लेकर किसानों की रणनीति तय करने के लिए महापंचायत की गई थी.

पिछले 10 दिसंबर को टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत के बाद हिंसक घटना हुई थी. वहीं, अब कहा जा रहा है कि टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी. फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि फैक्ट्री अब राजस्थान के बाहर दूसरे राज्य में लगेगी. (खबर में इस्तेमाल फोटो AI द्वारा बनाई गई है.)

