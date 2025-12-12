हनुमानगढ़ के टिब्बी में तीसरे दिन भी इंटरनेट बंद, 100 से ज्यादा किसानों पर पुलिस ने मामले किए दर्ज

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ के टिब्बी में बवाल का आज तीसरा दिन है. पूरे टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद है. आज गुरुद्वारा साहिब में आगे की रणनीति किसान तय करेगे. संघर्ष समिति के लोग फैक्ट्री हटाने की मांग पर अड़ेहै. वहीं दूसरी तरफ 100 से ज्यादा किसानों पर पुलिस ने कई धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं.

इलाके में 500 से ज्यादा होमगार्ड और आरपीएफ के जवाब तैनात है. प्रशासन किसानों से लगातार समझाइश की कोशिश में लगा है.पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद है.



इससे पहले हनुमानगढ़ टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध कल पूरे दिन भी देखने को मिला था. संघर्ष समिति और जिला प्रशासन में बातचीत से कोई हल नहीं निकला था. संघर्ष समिति के लोग फैक्ट्री को हटाने की मांग पर अड़े है साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि किसानों पर मुकद्दमे दर्ज ना हो.

इस पूरे मामले पर ADG वीके सिंह और आईजी बीकानेर भी टिब्बी पहुंचे और पीसी में कहा कि जिन्होनें तोड़फोड़ की है उन्हे बख्शा नहीं जाएगा और आगे ऐसी स्थिति ना हो इसके इंतेजाम किए जाएंगे.

साथ ही ये भी कहा कि कुछ बाहरी लोग भोलेभाले किसानों को भड़का रहे है. ये ठीक नहीं है. उन्होनें अभी तक सख्ती तो नहीं बरती कि सरकार और प्रशासन किसानों की भावनाओं को समझता है.

आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. जिसे वहां के किसान अपनी खेती और पर्यावरण के लिए नुकसान बता रहे हैं.

किसानों और पुलिस के बीच हुए झड़प में कई पुलिस कर्मी घायल हुए तो कई किसान भी चोटिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री में 10 कार, एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया तो वहीं फैक्ट्री की चार दीवारों को ट्रैक्टर से तोड़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए.

हालात को भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश भी की लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है. इस बीच पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय की पूरी नजर है. ऐसे में दो एडीजी हनुमानगढ़ भेजे गये.

एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ और एडीजी वीके सिंह को हनुमानगढ़ भेजा गया. ये दोनों एडीजी अब सरकार को जाकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे.

वहीं पूरे मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कह चुके हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और जो भी इसे खराब नहीं होने दिया जाएगा. जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों का दर्द जानती है. शांत क्षेत्र में प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है. कोई भी कानून को हाथ में ना ले.