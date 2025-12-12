Hanumangarh Tibbi News : हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फेक्ट्री को लेकर हो रहे प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज के बाद आज चौथे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गयी है.

सैंकड़ो की संख्या में चोटिल किसान अब भी टिब्बी के गुरुद्वारा साहिब में अपना डेरा डाले हुए है. जी मीडिया ने अलसुबह टिब्बी सहित आसपास के पूरे इलाके का दौरा कर हालातों का जायजा लिया. जब जी मीडिया की टीम गुरुद्वारा साहिब में पंहुची तो कुछ आंदोलन में शामिल किसान और छोटे बच्चे मिले जो लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए थे.

गुरुद्वारा साहिब में बैठे किसानों ने मांग की है कि कलेक्टर और ऑफिस को हटाया जाए. किसानों ने बताया की 15 महीने से हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे लेकिन हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई गयी.

जी मीडिया से बात करते हुए किसान बोले की ये पूरा मामला सरकार को बदनाम करने के लिए हुआ है. संघर्ष समिति ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा तक हमारी बात पहुंचायी जाए.

गुरुद्वारा साहिब में जमा किसानों और अपना घर छोड़कर यहां शरण लिए बैठे लोगों के लिए खाना-पानी की इंतजाम स्थानीय स्तर पर हो रह है. किसान बातचीत कर टिब्बी विवाद का हल चाहते हैं. लेकिन कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग पर अड़े हैं.

लाठीचार्ज में घायल महिला को पकड़कर लेकर जाती महिला, ये तस्वीरें टिब्बी के हालता को बयां कर रही है. किसान सरकार से मदद की आस में है.

गुरुद्वारे से अनांउस कर सभी लोगों से 11 बजे पहुंचने की अपील की गयी है. ताकि आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके.

क्या है पूरा मामला

राठीखेड़ा के पास करीब 450 रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. लेकिन लोगों का आरोप है कि इससे पर्यावरण और खेती पर असर होगा. लंबे वक्त से किसान इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जो महापंचायत के बाद गुस्से आगजनी और पत्थरबाजी के रूप में बाहर आया है. इधर निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है.