हनुमानगढ़ के युवक के पाक के आतंकी शहजाद भट्टी से क्या हैं कनेक्शन?

Hanumangarh News: पाकिस्तान बैठे आतंकी शहजाद भट्टी को फॉलो करने, उससे संपर्क करने और उसके वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में टाऊन पुलिस ने हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा गांव निवासी युवक जसवंत उर्फ सोनू को हिरासत में लिया है.

टाऊन पुलिस के अनुसार, जसवंत के इंस्टाग्राम पर डालें हथियारों के वीडियो सामने आने के बाद उसको हिरासत में लिया गया था और उसकी इंस्टाग्राम चैट की जांच की गई तो पता चला कि उसने कई बार शहजाद भट्टी से संपर्क का प्रयास किया था.

पाक बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से क्यों किया संपर्क?

ऐसे में टाऊन पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है कि आखिर वह पाक बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क क्यों करना चाहता था? इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि अंबाला में गिरफ्तार तीन आतंकवादियों द्वारा हनुमानगढ़ में IED लगाने और देश के कई शहरों को बम विस्फोट से दहलाने की योजना के खुलासे के बाद शहजाद भट्टी द्वारा अजमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में स्लीपर सैल बनाने की जानकारी सामने आई थी.

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इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगाह रखनी शुरू की तो सामने आया कि जसवंत उर्फ सोनू पाक बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क के प्रयास में था. ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है कि कहीं जसवंत किसी गैंगस्टर या आतंकवादी से भी तो जुड़ा हुआ नहीं है.

हिस्ट्री और सोशल मीडिया की जांच

जसवंत उर्फ सोनू किशनपुरा दिखनादा का रहने वाला है, जिस पर पूर्व में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल में में टाउन पुलिस आरोपी की हिस्ट्री और सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रही है.

क्या अंबाला RDX से जुड़ा है मामला?

बता दें पहले अंबाला में RDX के साथ पकड़े गए तीन युवकों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी हनुमानगढ़ के साथ देश के कई शहरों में बम विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहा था.

हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से उनकी साजिश नाकाम साबित हुई थी. आतंकवादियों को पूछताछ के लिए हनुमानगढ़ के लिए भी लाया गया . इसके बाद उन्हें वापस अंबाला भेज दिया गया था. फिलहाल इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है.

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