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Hanumangarh: तार चोरी का आरोप, रातभर लाठी-डंडों से पिटाई... सुबह युवक की हुई मौत

हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र में तार चोरी का आरोप लगाकर तीन युवकों से रातभर मारपीट करने और एक युवक की मौत का मामला सामने आया है. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Sep 01, 2026, 06:53 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 06:53 PM IST
Hanumangarh: तार चोरी का आरोप, रातभर लाठी-डंडों से पिटाई... सुबह युवक की हुई मौत
Image Credit: Hanumangarh News

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में युवक की मौत मामले में रिपोर्ट दर्ज होने पर कई अहम खुलासे पीड़ित द्वारा किए गए हैं. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर टिब्बी थाने में हत्या समेत एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीओ संगरिया शंकर को सौंपी गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तार चोरी का आरोप लगाकर तीन युवकों के साथ रातभर लाठी-डंडों से मारपीट की गई. इसी दौरान एक युवक के पेट में गंभीर चोट लगी और बाद में उसकी मौत हो गई.

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दरअसल, चक 5 एनजीआर नगराना निवासी दीपक कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 31 अगस्त की शाम वह अपने बड़े भाई महेन्द्र और दोस्त सुखचौन उर्फ चेनी के साथ मोटरसाइकिल से फतेहपुर गया था. वहां नशा नहीं मिलने पर तीनों वापस लौट रहे थे. रास्ते में मोटरसाइकिल का गियर खराब हो गया, जिसे ठीक करने के बाद वे आगे रवाना हुए.

शिकायत के मुताबिक, रात करीब 11 बजे किन्नुओं के बाग के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसने खुद को महेन्द्र नायक बताया. इसके बाद उसने फोन कर संदीप जाट को मौके पर बुलाया. आरोप है कि दो कारों में 5-6 लोग वहां पहुंचे और आते ही तीनों युवकों पर तार चोरी का आरोप लगाकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी.

दीपक ने आरोप लगाया कि तीनों को जबरन कार में बैठाकर नहर के पुल के पास ले जाया गया, जहां फिर मारपीट की गई. इस दौरान आसपास के खेतों से 20-25 लोग भी मौके पर पहुंच गए. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं.

रिपोर्ट में राहुल पुत्र सतपाल तरड़, रमेश पुत्र दीनदयाल गोस्वामी और राजेन्द्र जाट सहित कई लोगों के नाम बताए गए हैं. वहीं 15-20 अन्य लोगों के नाम-पते की जानकारी नहीं होने की बात कही गई है.

शिकायत के अनुसार, मारपीट के दौरान महेन्द्र के पेट में गंभीर चोट लगी. उसे अस्पताल ले जाने की बात कहने पर कथित तौर पर आरोपियों ने मना कर दिया. करीब सुबह 4 बजे महेन्द्र की मौत हो गई. इसके बाद दोनों घायल युवकों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने का आरोप है.

रास्ते में चेनी की तबीयत बिगड़ने पर मोटरसाइकिल रोक दी गई और महेन्द्र का शव सड़क पर रख दिया गया. इसके बाद दीपक ने 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को टिब्बी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जबकि शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
दीपक की रिपोर्ट के आधार पर टिब्बी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में हत्या और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान लगाए गए हैं. इसकी जांच सीओ संगरिया शंकर को सौंपी गई है. अब पुलिस आरोपों की जांच, पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट और घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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