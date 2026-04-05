बाप-बेटे की एक साथ उठी अर्थी, पत्नि का अफेयर और प्रताड़ना बनी मौत की वजह

Rajasthan Crime: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भादरा पुलिस ने मृतक धर्मपाल 28 वर्ष व उसके पुत्र वैदिक 5 वर्ष का मेडीकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है. शनिवार को मलसीसर गांव निवासी घर्मपाल मेघवाल ने अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ भादरा में राजकीय महाविद्यालय के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

मृतक के भाई भगतसिंह ने भादरा पुलिस थाने में इसको लेकर मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी एवं एक अन्य व्यक्ति पर प्रताड़ना एवं जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नि कविता व उसके प्रेमी हरियाणा निवासी कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हैं.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मलसीसर निवासी भगत सिंह पुत्र कृष्णलाल मेघवाल ने बताया कि उसके भाई धर्मपाल का विवाह करीब 7 वर्ष पूर्व गांव ढाबी हरियाणा निवासी कविता के साथ हुआ था. दोनों के वैवाहिक जीवन से एक पुत्र वैदिक (5 वर्ष) था.

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रिपोर्ट के अनुसार, पिछले करीब एक वर्ष से धर्मपाल की पत्नी कविता का हरियाणा के कैथल जिले के गांव किठान निवासी कपिल नामक युवक से संपर्क हो गया था, जिसके चलते पारिवारिक विवाद बढ़ने लगे. आरोप है कि कविता ने कपिल के साथ संबंध स्थापित कर लिए और इस कारण धर्मपाल के साथ अक्सर झगड़ा व मारपीट करती थी.

पांच माह पूर्व कविता बच्चे को लेकर चली गई थी. बाद में पंचायत के माध्यम से परिजन बच्चे को वापस लेकर आए. इसके बाद से कविता एवं कपिल द्वारा धर्मपाल को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं और बच्चे को वापस ले जाने का दबाव बनाया जा रहा था. परिवार के अनुसार, इन धमकियों से धर्मपाल मानसिक रूप से परेशान और भयभीत रहने लगा था.

शनिवार सुबह धर्मपाल अपने पुत्र के साथ भादरा आने की बात कहकर निकला, जिसके बाद शाम को सूचना मिली कि राजकीय महाविद्यालय के पीछे उसने अपने पुत्र सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक के भाई ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि लगातार प्रताड़ना और जान से मारने की धमकियों के चलते धर्मपाल व उसके पुत्र ने यह कदम उठाया.

वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नंही हो जाती वह शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे. इसके बाद भादरा पुलिस सक्रिय हो गई और दोनों आरोपियों को देर रात्रि ही राउंडअप कर लिया गया. मामले की जांच डीएसपी संजीव कटेवा द्वारा की जा रही है.