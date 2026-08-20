/कौन हैं IAS श्रद्धा गोमे? जिनको बनाया गया हनुमानगढ़ जिला परिषद का CEO

Hanumangarh News: जिला परिषद हनुमानगढ़ में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की जिम्मेदारी मिली है. IAS अधिकारी श्रद्धा गोमे ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया.

पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिला परिषद के अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ बैठक कर जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली.

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अधिकारियों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए.

श्रद्धा गोमे ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करने, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखने और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया.

कौन हैं श्रद्धा गोमे?

श्रद्धा गोमे राजस्थान कैडर की 2022 बैच की IAS अधिकारी हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं. उन्होंने कानून की पढ़ाई नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु से की. UPSC सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने पहले ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल की थी. इससे पहले वे अजमेर में सहायक कलेक्टर और राजस्थान उद्योग विभाग में ड्यूटी ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. हाल ही में वे भवानीमंडी (झालावाड़) की एसडीएम थीं.

राजस्थान सरकार की हालिया तबादला सूची में श्रद्धा गोमे को जिला परिषद हनुमानगढ़ का CEO नियुक्त किया गया था. उनके पदभार संभालने के बाद जिला परिषद में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच और विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.