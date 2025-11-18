छावनी में बदला हनुमानगढ़, 15 किमी दायरे में इंटरनेट बंद, 400 से अधिक पुलिस जवान तैनात

Hanumangarh Protest: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हालात को देखते हुए 15 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पूरा क्षेत्र छावनी में बदल गया है. बीकानेर और श्रीगंगानगर से RAC और QRT की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं.

टिब्बी क्षेत्र के चक पांच आरके गांव में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू होते ही विरोध जोर पकड़ने लगा. ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल दूषित होगा, क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी, खेती की जमीन सेम (क्षारीकरण) की चपेट में आ सकती है. इन्हीं कारणों से ग्रामीण पिछले डेढ़ साल से लगातार धरने पर बैठे हैं.

किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा तनाव

मंगलवार तड़के पुलिस ने किसान नेता महंगा सिंह सहित 12 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया. जवाब में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया. विधायक अभिमन्यु पूनिया भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों का समर्थन किया और लगभग 70 किसानों व ग्रामीणों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी दी. बाद में सभी को छोड़ दिया गया.

तनाव बढ़ने पर पुलिस ने दूसरे गांवों से आने वाले किसानों को रोकने के लिए मुख्य रास्तों पर नाके लगा दिए हैं. आसपास के सभी थानों की पुलिस फोर्स सड़क पर तैनात है. वरिष्ठ अधिकारी जैसे- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर, गीता चौधरी, डीएसपी रमेशचंद्र माचरा, टिब्बी एसडीएम सत्यनारायण सुथार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति काबू में है.

शाम को पुलिस थाने में अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. इस दौरान यह सहमति बनी कि बुधवार को जिला कलेक्टर के साथ किसानों की मुलाकात करवाई जाएगी. किसानों की दो मुख्य मांगे हैं. पहला सभी गिरफ्तार किसानों की तुरंत रिहाई दूसरा एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य बंद किया जाए.

वहीं किसानों का कहना है कि वे 15 महीनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अचानक फैक्ट्री निर्माण शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ा है. ग्रामीणों का दावा है कि फैक्ट्री का गंदा पानी भूजल को खराब करेगा, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो सकती है, हवा में प्रदूषण बढ़ने से अगली पीढ़ियां बीमारियों की चपेट में आएंगी.