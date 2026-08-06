/हनुमानगढ़ में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन लॉन्च, एक मिस्ड कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

Hanumangarh News: राजस्थान पुलिस मुख्यालय के “महिला सुरक्षा संकल्प अभियान” के तहत बुधवार को जिला पुलिस लाइन, हनुमानगढ़ में महिला जनजागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में आरएसी जयपुर की उप महानिरीक्षक (डीआईजी) श्वेता धनकड़ मुख्य अतिथि रहीं, जबकि अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने की.



कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पहल और हनुमानगढ़ पुलिस के “सेफ सिटी अभियान” के तहत महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन 8764876051 की शुरुआत की गई. इस हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं नशे की खरीद-फरोख्त, तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की गोपनीय सूचना पुलिस तक कॉल, व्हाट्सएप या सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर भी पहुंचा सकेंगी. पुलिस ने कहा कि मिस्ड कॉल मिलने पर टीम खुद महिला से संपर्क करेगी और सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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महिला पुलिस अधिकारी करेंगी हेल्पलाइन का संचालन

पुलिस के अनुसार, हेल्पलाइन का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SIUCAW) राजकंवर करेंगी. सूचना देने वाली महिलाओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि वे बिना किसी डर या संकोच के अपराध और नशे से जुड़ी जानकारी साझा कर सकें.



महिलाओं को सुरक्षा ऐप और कानूनों की दी जानकारी

संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप, उसके एसओएस फीचर, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और शिक्षण संस्थानों में नियमित गश्त कर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.



आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर भी जोर

हनुमानगढ़ पुलिस ने बताया कि जिले में समय-समय पर स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सकें.



जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी

कार्यक्रम के समापन पर डीआईजी श्वेता धनकड़, एसपी बी. आदित्य और वृत्ताधिकारी मीनाक्षी ने महिला सुरक्षा संकल्प जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली जिला पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों से होती हुई भगत सिंह चौक पहुंची. इसके जरिए महिला सुरक्षा, नशामुक्त समाज और अपराध रोकथाम का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया.



एसपी बी. आदित्य ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सहभागिता हनुमानगढ़ पुलिस की प्राथमिकता है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे 8764876051 पर कॉल, मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप के जरिए नशे या अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना दें. हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई होगी और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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