Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ड्रोन में फिट कर पाकिस्तान से भारत आया RDX-IED! हनुमानगढ़ से शुरू होकर दिल्ली तक को दहलाने की साजिश नाकाम...

Pakistan RDX Drone: हनुमानगढ़ जिले को बड़े आतंकी हमले से टाल दिया गया है. पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना शहजाद भट्टी के इशारे पर हनुमानगढ़, पंजाब और दिल्ली में एक साथ कई बम धमाके करने की साजिश रची गई थी. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX और IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) पंजाब पहुंचाए गए थे.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Mar 15, 2026, 11:15 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी-तूफान, इन जिलों में बरसेंगे बदरा, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट
9 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी-तूफान, इन जिलों में बरसेंगे बदरा, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

राजस्थान में जारी हुए CNG के दाम, दो मिनट में जान लें 15 मार्च के लेटेस्ट गैस प्राइस
7 Photos
CNG Price

राजस्थान में जारी हुए CNG के दाम, दो मिनट में जान लें 15 मार्च के लेटेस्ट गैस प्राइस

राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में आज मंदा बिकेगा सोना-चांदी, धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में आज मंदा बिकेगा सोना-चांदी, धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट अपडेट

ड्रोन में फिट कर पाकिस्तान से भारत आया RDX-IED! हनुमानगढ़ से शुरू होकर दिल्ली तक को दहलाने की साजिश नाकाम...

Hanumangarh terror Plot: हनुमानगढ़ जिले को बड़े आतंकी हमले से टाल दिया गया है. पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना शहजाद भट्टी के इशारे पर हनुमानगढ़, पंजाब और दिल्ली में एक साथ कई बम धमाके करने की साजिश रची गई थी. जांच में पता चला कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX और IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) पंजाब पहुंचाए गए थे. इनमें से IED तो हनुमानगढ़ तक पहुंच गया, लेकिन RDX नहीं पहुंच सका, जिससे पूरा प्लान बिगड़ गया.

अम्बाला में तीन आतंकियों की गिरफ्तारी से खुलासा
हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा बलों ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में इन आतंकियों ने खुलासा किया कि शहजाद भट्टी के निर्देश पर हनुमानगढ़ में IED से धमाका करना था. इसके अलावा पंजाब और दिल्ली में भी बड़े हमले की योजना थी. RDX की कमी के कारण आतंकियों ने हनुमानगढ़ को मुख्य टारगेट बनाया था, लेकिन सामग्री न पहुंचने से साजिश नाकाम हो गई.


पंजाब से हनुमानगढ़ पहुंचा था IED पार्सल
जांच के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए RDX और IED पंजाब के एक ठिकाने पर उतारे गए थे. वहां से IED पार्सल के रूप में हनुमानगढ़ भेजा गया. लेकिन RDX अलग से भेजा गया था, जो किसी कारणवश नहीं पहुंच सका. इस वजह से आतंकियों को अपना प्लान बदलना पड़ा. पुलिस को शक है कि RDX किसी अन्य रास्ते से भेजा जा रहा था, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हनुमानगढ़ पुलिस ने शुरू की व्यापक छापेमारी
हनुमानगढ़ के एसपी के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. ये टीमें संदिग्ध ठिकानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का मानना है कि RDX अभी भी किसी ठिकाने पर छिपा हो सकता है. साथ ही पंजाब और दिल्ली पुलिस से भी समन्वय किया जा रहा है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके.

आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने में जुटी एजेंसियां
यह मामला सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क का एक और सबूत है. शहजाद भट्टी जैसे सरगनाओं के निर्देश पर युवकों को भड़काकर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही थी. गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.


जनता से अपील
हनुमानगढ़ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, पार्सल या गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.यह साजिश नाकाम होने से हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में बड़े हादसे टल गए. लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news