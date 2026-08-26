/धान की फसल सूखने के कगार पर, पीलीबंगा के किसानों ने उठाई घग्घर में पानी छोड़ने की मांग

Hanumangarh News: पीलीबंगा क्षेत्र में पानी की कमी से धान की फसल पर संकट गहराने लगा है. खेतों में खड़ी फसल सूखने के कगार पर पहुंचने के बाद किसानों ने घग्घर नदी में पानी छुड़वाने की मांग उठाई है. किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान के हिस्से का पानी घग्घर बहाव क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है.

धान की फसल बचाने की मांग

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किसानों का कहना है कि क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और इस बार नहर का पानी भी घग्घर बहाव क्षेत्र में नहीं छोड़ा गया. इससे धान की फसल को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो फसल पूरी तरह खराब हो सकती है, जिससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.

25 अगस्त 2026 को दिए गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि पहले भी बारिश कम होने या नहीं होने की स्थिति में इंदिरा गांधी नहर से घग्घर बहाव क्षेत्र में पानी छोड़ा जाता रहा है. इससे पीलीबंगा और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए राहत मिलती थी और फसलों को बचाया जा सकता था.

बारिश नहीं, नहर का पानी भी नहीं मिला

इस बार बारिश की कमी के साथ घग्घर बहाव क्षेत्र में नहर से भी पानी नहीं पहुंचा है. इसका सीधा असर खेतों में खड़ी धान की फसल पर पड़ रहा है. किसानों के अनुसार, फसल इस समय महत्वपूर्ण अवस्था में है और जल्द पानी नहीं मिलने पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है.

किसानों ने कहा कि पानी की समस्या केवल मौजूदा खरीफ फसल तक सीमित नहीं है. हाड़ी के सीजन में गेहूं की बुवाई भी प्रभावित हुई है. ऐसे में यदि अब धान की फसल भी खराब होती है तो किसानों को दोहरी आर्थिक मार झेलनी पड़ सकती है.

हरियाणा में रोके गए राजस्थान के हिस्से का पानी दिलाने की मांग

ज्ञापन में किसानों ने घग्घर बहाव क्षेत्र पर बने आउटलेट हेड से हरियाणा में रोके गए राजस्थान के हिस्से का पानी छुड़वाकर घग्घर नदी में छोड़ने की मांग की है. किसानों का कहना है कि घग्घर में अधिक बहाव के दौरान हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बनने पर बड़ी मात्रा में पानी राजस्थान की ओर पहुंचता है.

किसानों के अनुसार, कई बार इस पानी से नाली बेल्ट के खेत जलमग्न हो जाते हैं और फसलों को नुकसान होता है. किसानों ने सवाल उठाया कि जब बाढ़ के समय हरियाणा का पानी राजस्थान तक पहुंचता है, तो जरूरत के समय राजस्थान के हिस्से का पानी भी किसानों को मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

पीलीबंगा क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले में जल्द हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की है. किसानों का कहना है कि बारिश और नहर से पानी मिलने पर घग्घर में पर्याप्त बहाव रहता है, जिससे आसपास के खेतों को सिंचाई में मदद मिलती है.

इस बार बारिश की कमी और नहर से पानी नहीं मिलने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. किसानों को उम्मीद है कि जल्द पानी छोड़े जाने पर धान की फसल को बचाया जा सकेगा. ज्ञापन सौंपने के दौरान पीलीबंगा क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे.