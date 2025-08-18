Zee Rajasthan
Rajasthan : हनुमानगढ़ में मामा के बक्से में पैक मिली 8 साल की मासूम, बदबू से खुला राज़

Hanumangarh News : राजस्थान में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला समाने आया है, जहां 8 साल की मासूम की शव उसके ही मामा के घर पर बक्से में बंद मिला.
 

Rajasthan : हनुमानगढ़ में मामा के बक्से में पैक मिली 8 साल की मासूम, बदबू से खुला राज़

Rajasthan : हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल कि दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का महौल है, जन्माष्टमी वाले दिन से लापता हुईं 8 वर्षीय बच्ची का शव उसके रिश्ते में लगने वाले मामा के घर बोरी में पैक लोहे के बक्से से बरामद हुआ है.

घटना कि जानकारी मिलते ही एसपी हरी शंकर सहित अन्य अधिकारी और FSL कि टीम मौके पर पहुँची और साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है. जिसने भी घटना सुनी वो स्तब्ध रह गया. पुलिस के अनुसार शिवानी की हत्या कर उसका शव एक बक्से में बंद करके छिपाया गया था.

शव से बदबू आने के बाद इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ, जिसके बाद पूरे घर और बस्ती में कोहराम मच गया,और वही आरोपी इस दौरान बच्ची के परिजनों के साथ बच्ची कि तलाश करता रहा और परिवार को सांत्वना भी देता रहा.

हालांकि शुरुआत में बच्ची के बस्ती में बने एक बड़े नाले में गिरने का अंदेशा जताया जा रहा था. जिस पर बच्ची कि नाले में भी तलाश कि गईं, वही बच्ची के साथ दुष्कर्म कि खबरें भी सामने आई थी. लेकिन SHO सुभाष कच्छावा ने बताया कि दुष्कर्म जेसी घटना कि पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पायेगी. फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और हत्या कि वजह और पूरे मामले कि जाँच और आरोपी से पूछताछ कि जा रही है.

