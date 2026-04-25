/रिश्ता टूटा तो बरसी तलवारें, हनुमानगढ़ के शादी समारोह में मचा खूनी तांडव!

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जंक्शन में एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब रिश्ता टूटने से नाराज युवक के परिजनों ने अचानक हमला कर दिया. देर शाम हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया.

जानकारी के अनुसार, करीब दो दर्जन लोग धारदार हथियारों के साथ शादी हॉल में घुस आए और लड़की पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया. हमले में लड़की के पिता, मौसे समेत कई लोगों को चोटें आई हैं. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि लड़की का पहले अनूपगढ़ में एक युवक के साथ रिश्ता तय हुआ था. बाद में किसी कारणवश यह रिश्ता तोड़ दिया गया और परिवार ने हरियाणा के सिरसा में दूसरी जगह शादी तय कर दी. इसी बात से नाराज होकर पहले वाले पक्ष के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया.

हमलावरों ने न सिर्फ लोगों को निशाना बनाया, बल्कि शादी हॉल में रखे कैटरिंग के सामान में भी जमकर तोड़फोड़ की. कुर्सियां, टेबल और अन्य सामान बिखर गया, जिससे मौके पर काफी नुकसान हुआ. घटना के बाद हॉल में मौजूद लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे.

इस दौरान सिरसा से बारात आने वाली थी, लेकिन हमले की सूचना मिलते ही हालात बदल गए. पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, जंक्शन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में लड़की और उसके परिजनों को सिरसा ले जाया जाएगा, जहां अब शादी संपन्न कराई जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे.