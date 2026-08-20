/गद्दों के नीचे छिपा था 1 करोड़ का माल! हनुमानगढ़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब

Rajasthan Crime News: हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की 530 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है. भादरा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो कथित शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी चंडीगढ़ से शराब की बड़ी खेप ट्रक के जरिए गुजरात पहुंचाने की फिराक में थे. कार्रवाई में डीएसटी टीम और एजीटीएफ टीम की विशेष भूमिका रही. एसपी बी. आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया.

शराब तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा था अभियान

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर गीता चौधरी और पुलिस वृत्ताधिकारी भादरा कुलदीप सिंह के सुपरविजन में थाना भादरा पुलिस की टीम गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध ट्रक के भादरा की तरफ आने की सूचना मिली.

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फोम के गद्दों के नीचे छिपाई थी शराब

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कैनाल कॉलोनी, भादरा के पास संदिग्ध ट्रक नंबर RJ 49 GA 3114 को रुकवाकर तलाशी ली. ट्रक में ऊपर से फोम के गद्दे रखे हुए थे, जबकि इनके नीचे शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थीं. तलाशी के दौरान चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 530 पेटियां मिलीं, जिनमें कुल 25,440 पव्वे थे. पुलिस ने शराब जब्त कर मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दो आरोपी गिरफ्तार, पहले भी दर्ज हैं मामले

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दलीप उर्फ दीपू निवासी नेठराना, गोगामेड़ी और विक्रम निवासी नेठराना, गोगामेड़ी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं. दलीप के खिलाफ गुजरात के कटवारा थाने और विक्रम के खिलाफ पाली जिले के रोहट थाने में प्रकरण दर्ज बताया गया है. दोनों आरोपी कुछ माह पहले ही जमानत पर बाहर आए थे.

तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने मामले में प्रकरण संख्या 328/2026 दर्ज कर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप किसके इशारे पर भेजी जा रही थी और इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पूछताछ और अनुसंधान जारी है.

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एएसआई सुमेर सिंह, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल राकेश और जिला साइबर सेल शामिल रहे. विशेष भूमिका गोगामेड़ी में तैनात एएसआई प्रवीण कुमार और एजीटीएफ के दो कांस्टेबल सुरेंद्र खीचड़ और अरविंद सिहाग की रही.