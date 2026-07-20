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हनुमानगढ़ में नशे के काले कारोबार पर बड़ा वार, 27 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर दबोचा

Rajasthan News: हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 लाख रुपये की हेरोइन बरामद की है. जंक्शन थाना पुलिस ने 133.60 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर चमकौर सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी से तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 20, 2026, 10:35 PM|Updated: Jul 20, 2026, 10:35 PM
हनुमानगढ़ में नशे के काले कारोबार पर बड़ा वार, 27 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर दबोचा
Image Credit: हनुमानगढ़ में 27 लाख रुपये की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में जंक्शन थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 133.60 ग्राम हेरोइन बरामद की है. बरामद हेरोइन की कीमत करीब 27 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऑपरेशन चक्रव्यू के तहत पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में एसपी बी. आदित्य के सुपरविजन में ऑपरेशन चक्रव्यू के तहत जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. सब-इंस्पेक्टर गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए हेरोइन के साथ आरोपी को पकड़ा.

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133 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान चमकौर सिंह के रूप में हुई है. उसके पास से 133.60 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है. पुलिस ने जब्त नशे की कीमत करीब 27 लाख रुपये आंकी है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से नशे की खरीद-फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हेरोइन कहां से लाता था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाता था. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में नशा तस्करी से जुड़े और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.

कांस्टेबल सुरेंद्र सांखला की रही अहम भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में पुलिस टीम के साथ कांस्टेबल सुरेंद्र सांखला की विशेष भूमिका रही. पुलिस ने बताया कि टीम की सतर्कता और सूचना के आधार पर यह कार्रवाई सफल हो सकी. नशे के खिलाफ पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.

नशे के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
एसपी बी. आदित्य ने कहा कि जिले में नशा तस्करी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस की ओर से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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