Hanumangarh Ethanol Factory Dispute Update: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है. दरअसल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जो कि संगरिया में शुरू हो चुकी है. इस दौरान भादरा के पूर्व विधायक और माकपा नेता बलवान पूनिया ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.
 

Published: Jan 07, 2026, 02:29 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 02:36 PM IST

Rajasthan Ethanol Plant Controversy: संगरिया में किसान महापंचायत शुरू, बलवान पूनिया बोले- मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा

Hanumangarh Ethanol Factory Dispute Update: जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद अभी भी थमा नहीं है. भारी संख्या में किसान जत्थे हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं. फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन आज बुधवार को एक बार फिर शुरू हो गया है.

किसानों ने संगरिया में महापंचायत करने का ऐलान होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया. एहतियातन संगरिया क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई, वहीं इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद हैं. वहीं, महापंचायत में भादरा के पूर्व विधायक और माकपा नेता बलवान पूनिया ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा. माकपा नेता पूनिया ने कहा कि फैक्ट्री मालिक ने और जगह ले जाने के लिए कहा गया है लेकिन सरकार फैक्ट्री के MOU रदद् नहीं कर रही.

कब तक बंद रहेगा इंटरनेट
किसान लंबे समय से टिब्बी में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं. किसानों की प्रमुख मांगों में फैक्ट्री से जुड़ा एमओयू रद्द करना और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शामिल है. 7 जनवरी (बुधवार) को होने वाली किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे संगरिया क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही संगरिया एसडीएम ने एहतियात के तौर पर धारा 163 लागू की है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इंटरनेट सेवा को रात तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

किसान क्यों कर रहे हैं विरोध
टिब्बी में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यावरणीय खतरा बढ़ेगा और कृषि भूमि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के संचालन से पानी, जमीन और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं, प्रशासन का पक्ष है कि एथेनॉल फैक्ट्री से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलाके के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, आंदोलनरत किसान इसे अपनी जमीन और आजीविका पर सीधा संकट मान रहे हैं.

10 दिसंबर को हुई थी हिंसा

इससे पहले 10 दिसंबर को भी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों ने महापंचायत बुलाई थी. महापंचायत के बाद जब किसान फैक्ट्री की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान स्थिति बिगड़ गई और भीड़ उग्र हो गई. गुस्साए किसानों ने फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की. हिंसा के दौरान फैक्ट्री के अंदर और बाहर खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया, जबकि करीब 100 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

सरकार ने बनाई जांच कमेटी

किसानों के लगातार विरोध और हिंसक घटनाओं के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी किसानों की आपत्तियों को सुनने के साथ-साथ फैक्ट्री के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कर रही है. रविवार (4 जनवरी) को कमेटी प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए टिब्बी पहुंची. इस दौरान कमेटी ने राठीखेड़ा स्थित फैक्ट्री परिसर से पानी सहित विभिन्न नमूने एकत्रित किए. इससे पहले कमेटी ने टिब्बी तहसील में एक बैठक कर किसानों के प्रतिनिधिमंडल से उनकी आपत्तियां और शिकायतें भी सुनीं.

