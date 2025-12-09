Zee Rajasthan
राजस्थान की 5 छोरियों ने किया कमाल, किसान पिता की बेटियां बनी RAS अफसर

Hanumangarh News :  आज हम आपको राजस्थान की उन 5 छोरियों की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अफसर बन किसान पिता का नाम रोशन किया. ये पांचों बेटियां भेरूसरी गांव की रहने वाली हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published: Dec 09, 2025, 01:48 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 01:48 PM IST

Hanumangarh News : ये सफलता की कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम भेरूसरी है. इसके साथ ही इस गांव को पांच अफसर बहनों वाला गांव भी कहा जाता है क्योंकि इस गांव की पांच लड़कियों ने RAS परीक्षा पास की और देश के साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया. इनके पिता एक किसान हैं और ये पांचों बहनें हैं.

ये कहानी भेरूसरी गांव की रहने वाले सहदेव सहारण की पांच बेटियों की है, जो खुद एक किसान हैं. वे कहते हैं कि वो और उनकी पत्नी लक्ष्मी अनपढ़ हैं लेकिन उनकी पांचों बेटियां RAS अफसर हैं.

सहदेव सहारण ने बताया कि उनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें अच्छी पैदावार मिलना मुश्किल होता था. ऐस में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी ऐसे में स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था. उनकी पांचों बेटियां काफी मेहनती और पढ़ाई में होशियार है. उन्होंने खूब मेहनत की और घर पर रहकर पढ़ाई की.

वहीं, बड़ी बहनों रोमा और मंजू ने ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी की और दोनों ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) का लक्ष्य तय किया. इसके चलते ही साल 2010 में रोमा परिवार की पहली RAS ऑफिसर बनीं. इसके बाद साल फिर 2017 में मंजू ने भी परीक्षा पास की और अफसरों में अपना नाम दर्ज किया.

फिर तीन छोटी बहनों ने भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई शुरू की और छोटी बहनें अंशु और सुमन ने भी साल 2018 में RAS परीक्षा दी और पास की. इसके बाद साल 2021 में ऋतु ने भी RAS ऑफिसर में नाम दर्ज करवाया.

