मां की इस गंदी लत ने ले ली कोख में ही बच्चे की जान! शादी के बाद वापस छोड़ गया था पति

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गर्भवती किरण देवी की एक गंदी लत ने उसके बच्चे की कोख में ही जान ले ली है. सुबह किरण देवी के मृत पैदा हुए बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया गया.
Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चिट्टे/हेरोइन की बढ़ती आग अब महिलाओं को भी चपेट में लेने लगी है. जंक्शन की खुंजा स्थित वार्ड तीन की हेरोइन की आदी विवाहिता ने नशे के कारण ना केवल अपना घर खराब कर लिया बल्कि कोख भी उजाड़ ली. गर्भवती किरण देवी को चिट्टे के नशे की ऐसी तोड़ लगी कि यह भी भूल बैठी कि वह सात माह की गर्भवती है. उसने शनिवार शाम को चिट्टे का इंजेक्शन लगाया.
नशा ओवरडोज होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने किरण देवी को तो बचा लिया लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका. शादी के छह साल बाद जो गोद भरने की उम्मीद जगी थी, वह नशे की आग में जलकर खाक हो गई. रविवार सुबह किरण देवी के मृत पैदा हुए बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया गया.
इस दौरान उसके परिजनों और नागरिकों ने इलाके में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की. किरण देवी की माता राधा देवी ने बताया कि उसके छह लड़कियां हैं और दो बेटे हैं. इनमें से किरण देवी सहित दो बेटियां और एक बेटा नशे का रोगी हैं.
छह साल पहले किरण की लव मैरिज हुई थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति उसे पीहर छोड़ गया कि वह नशा करती है और उसके परिवार को खराब कर देगी. उसका पति बीच में मिलने आता है लेकिन उसका इलाज कराने व साथ ले जाने की बात नहीं करता. राधा देवी कहती हैं कि इलाके में कई जगहों पर चिट्टा बिक रहा है.
इसके बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. बच्चे की मौत से गमजदा किरण देवी कहती है कि कई दिन से नशा नहीं किया था. बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था लेकिन नशे की तोड़ ने सारे सपने तोड़ दिए. अपनी लत के कारण बच्चे को खो दिया.
वहीं, वार्ड तीन के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महेन्द्रपाल गिल ने बताया कि इलाके में चिट्टा व मेडिकेटेड नशा तेजी से बढ़ रहा है. युवा निरंतर इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं. पुलिस को सूचना देते हैं लेकिन कोई प्रभावी अंकुश नशा सप्लायरों पर अब तक नहीं लगा है. सोमवार को एसपी से मिलकर नशे की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग करेंगे.
