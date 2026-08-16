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राजस्थान में हाईवे का 'मेगा अपग्रेड', श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के बीच सफर होगा आसान, जानें आपको क्या होगा फायदा?

Rajasthan Four-Lane Highway Project: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 2 हाईवे को फोरलेन करने के लिए 2386.08 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. NH-954 और NH-54 के अपग्रेड से श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ कनेक्टिविटी, ट्रैफिक और पर्यटन को फायदा मिलने की उम्मीद है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 16, 2026, 07:28 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 07:28 AM IST
राजस्थान में हाईवे का 'मेगा अपग्रेड', श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के बीच सफर होगा आसान, जानें आपको क्या होगा फायदा?
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Four-Lane Highway Project: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र से जुड़ी दो अहम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को फोरलेन में अपग्रेड करने के लिए 2386.08 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद साधुवाली से बनवाला और बनवाला से हनुमानगढ़ के बीच सड़क नेटवर्क को नई क्षमता मिलेगी.

इस परियोजना का असर सिर्फ वाहनों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहने वाला है. फोरलेन सड़क बनने से भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होने, यात्रा समय कम होने और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है. इसके साथ ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिसका फायदा व्यापार, स्थानीय आवाजाही और पर्यटन को भी मिल सकता है.

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किन दो हाईवे को फोरलेन करने की मंजूरी मिली है

केंद्र सरकार ने राजस्थान में नेशनल हाईवे-954 और नेशनल हाईवे-54 के संबंधित हिस्सों को फोरलेन बनाने की मंजूरी दी है-

NH-954: साधुवाली-बनवाला सेक्शन
NH-54: बनवाला-हनुमानगढ़ सेक्शन

इन दोनों सेक्शनों को पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4-लेन में विकसित किया जाएगा. परियोजना के लिए कुल 2386.08 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की वित्तीय मंजूरी की जानकारी दी है. परियोजना पूरी होने के बाद मौजूदा सड़क नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी.

फोरलेन सड़क की जरूरत क्यों महसूस हुई

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं, जहां सड़क संपर्क स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यापार और क्षेत्रीय परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस रूट पर आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाला ट्रैफिक कई जगहों पर दबाव पैदा करता है.

लालगढ़ जट्टन, पक्का सहराना और हनुमानगढ़ जैसे इलाकों में सड़क क्षमता बढ़ने से ट्रैफिक को आबादी वाले हिस्सों से दूर डायवर्ट करने में मदद मिल सकती है. इससे मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने और जाम की समस्या को नियंत्रित करने की संभावना है.

फोरलेन सड़क का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अलग-अलग दिशाओं में चलने वाले वाहनों के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध होती है. इससे भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है.

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत

इस परियोजना का सबसे सीधा असर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच सड़क संपर्क पर पड़ेगा. दोनों जिला मुख्यालयों के बीच मजबूत सड़क नेटवर्क बनने से लोगों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है.

सड़क की क्षमता बढ़ने के साथ यात्रा के दौरान लगने वाला समय भी कम हो सकता है. हालांकि वास्तविक समय की बचत परियोजना पूरी होने के बाद सड़क की स्थिति, ट्रैफिक और अन्य स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

बेहतर कनेक्टिविटी का असर केवल निजी वाहनों तक नहीं रहता. माल परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और स्थानीय व्यापार से जुड़े वाहनों को भी मजबूत सड़क नेटवर्क का लाभ मिलता है. सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क ढांचे का मजबूत होना क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

जाम से राहत मिलने की क्यों है उम्मीद

इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य सड़क क्षमता बढ़ाने के साथ आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव को कम करना भी है. लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना जैसे इलाकों में मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था पर सड़क का विस्तार सकारात्मक असर डाल सकता है.

जब मुख्य सड़क की क्षमता बढ़ती है और ट्रैफिक को आबादी वाले हिस्सों से दूर ले जाने की व्यवस्था होती है, तो स्थानीय सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सकता है. इससे शहर या कस्बे के भीतर जाम की स्थिति नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी यह परियोजना अहम है. चौड़ी सड़क, बेहतर लेन व्यवस्था और पेव्ड शोल्डर्स वाहनों की आवाजाही को ज्यादा व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकते हैं.

पर्यटन को भी मिल सकता है फायदा

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं. सड़क संपर्क बेहतर होने से इन पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.

श्रीगंगानगर जिले में बालाजी धाम, फोर्ट राजवाड़ा और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल हैं. वहीं हनुमानगढ़ जिले में भटनेर किला, कालीबंगा म्यूजियम और ब्राह्मणी माता मंदिर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल मौजूद हैं.

सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने पर इन स्थानों तक पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है. इसका लाभ स्थानीय दुकानदारों, परिवहन सेवाओं और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारों को भी मिल सकता है.

कालीबंगा और भटनेर किले तक पहुंच होगी आसान

हनुमानगढ़ का कालीबंगा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि भटनेर किला भी क्षेत्र की पहचान से जुड़ा प्रमुख स्थल है. इन स्थानों तक बेहतर सड़क संपर्क पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है.

इसी तरह श्रीगंगानगर जिले के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से क्षेत्रीय पर्यटन को नई गति मिलने की संभावना है. हालांकि पर्यटन पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सड़क परियोजना के साथ अन्य पर्यटन सुविधाओं का कितना विकास किया जाता है.

सीमावर्ती क्षेत्र के लिए क्यों अहम है यह परियोजना

राजस्थान का यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है. ऐसे क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क का महत्व सामान्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है. सड़कें केवल आम लोगों की आवाजाही और व्यापार के लिए जरूरी नहीं होतीं, बल्कि किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र के समग्र बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं.

फोरलेन परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है. इससे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. इसी वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सड़क परियोजना को सीमावर्ती क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का जताया आभार

केंद्र से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आमजन का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने सड़क नेटवर्क के इस विस्तार को सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बताया.

2386 करोड़ की परियोजना से क्या बदलेगा

सरल शब्दों में देखें तो इस परियोजना का असर चार प्रमुख स्तरों पर पड़ने की उम्मीद है.

पहला, साधुवाली-बनवाला और बनवाला-हनुमानगढ़ सेक्शन की सड़क क्षमता बढ़ेगी.

दूसरा, लालगढ़ जट्टन, पक्का सहराना और हनुमानगढ़ जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

तीसरा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्रीय आवाजाही और परिवहन को फायदा मिल सकता है.

चौथा, भटनेर किला, कालीबंगा म्यूजियम, बालाजी धाम और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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