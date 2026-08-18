/निकाय चुनाव में RLP सभी जगह उतारेगी प्रत्याशी, जिला प्रभारी बोले- भाजपा-कांग्रेस ने जनता को किया निराश

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Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला प्रभारी डॉ. विवेक माचरा मंगलवार को पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की.
सभी नगरीय निकायों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी
डॉ. माचरा ने कहा कि RLP जिले की सभी नगरीय निकायों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाना और आमजन की आवाज को नगर निकायों तक पहुंचाना है.
बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर
डॉ. विवेक माचरा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. डॉ. माचरा ने कहा कि प्रत्याशी चयन में पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
भाजपा-कांग्रेस पर निशाना
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्रमुख दलों ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आमजन की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया.
स्थानीय मुद्दे होंगे चुनाव का मुख्य आधार
शहरों में सड़क, सफाई, पेयजल, नाली और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे आज भी लोगों के सामने हैं. RLP ने नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता देने के संकेत दिए हैं. जिससे ये साफ होता है कि पार्टी की प्रमुखता छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा रहेगी.
RLP के इस ऐलान को राजस्थान की स्थानीय राजनीति में पार्टी के विस्तार की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. अगर पार्टी स्थानीय मुद्दों पर मजबूत अभियान चलाती है और प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को टिकट देती है, तो कुछ निकायों और वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है.
हालांकि, किस नगर निकाय में कितने वार्डों पर RLP अपने प्रत्याशी उतारेगी, प्रत्याशियों की अंतिम सूची क्या होगी और चुनाव की तारीख क्या होगी... अभी यह स्पष्ट नहीं है. यह आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम और पार्टी की आगामी घोषणाओं के बाद ही स्पष्ट होगा.
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