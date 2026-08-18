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निकाय चुनाव में RLP सभी जगह उतारेगी प्रत्याशी, जिला प्रभारी बोले- भाजपा-कांग्रेस ने जनता को किया निराश

Rajasthan Nikay Chunav: हनुमानगढ़ में RLP जिला प्रभारी डॉ. विवेक माचरा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बताई है. उन्होंने कहा कि RLP जिले की सभी नगरीय निकायों में प्रत्याशी उतारेगी और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया जा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 18, 2026, 06:29 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 06:29 PM IST
निकाय चुनाव में RLP सभी जगह उतारेगी प्रत्याशी, जिला प्रभारी बोले- भाजपा-कांग्रेस ने जनता को किया निराश
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला प्रभारी डॉ. विवेक माचरा मंगलवार को पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की.

सभी नगरीय निकायों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी

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डॉ. माचरा ने कहा कि RLP जिले की सभी नगरीय निकायों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाना और आमजन की आवाज को नगर निकायों तक पहुंचाना है.

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

डॉ. विवेक माचरा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. डॉ. माचरा ने कहा कि प्रत्याशी चयन में पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

भाजपा-कांग्रेस पर निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्रमुख दलों ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आमजन की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया.

स्थानीय मुद्दे होंगे चुनाव का मुख्य आधार

शहरों में सड़क, सफाई, पेयजल, नाली और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे आज भी लोगों के सामने हैं. RLP ने नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता देने के संकेत दिए हैं. जिससे ये साफ होता है कि पार्टी की प्रमुखता छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा रहेगी.

RLP के इस ऐलान को राजस्थान की स्थानीय राजनीति में पार्टी के विस्तार की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. अगर पार्टी स्थानीय मुद्दों पर मजबूत अभियान चलाती है और प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को टिकट देती है, तो कुछ निकायों और वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है.

हालांकि, किस नगर निकाय में कितने वार्डों पर RLP अपने प्रत्याशी उतारेगी, प्रत्याशियों की अंतिम सूची क्या होगी और चुनाव की तारीख क्या होगी... अभी यह स्पष्ट नहीं है. यह आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम और पार्टी की आगामी घोषणाओं के बाद ही स्पष्ट होगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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