/एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. टिब्बी क्षेत्र के चंदूरवाली गांव में घर की बनी छाछ पीने के बाद एक ही परिवार के 10 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सभी लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है. डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीजों की हालत अब स्थिर है और उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार देखा जा रहा है.

छाछ पीने के कुछ देर बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार चंदूरवाली गांव में शनिवार को एक परिवार के सदस्यों ने घर पर बनी छाछ का सेवन किया था. छाछ पीने के कुछ समय बाद ही परिवार के लोगों को उल्टी, दस्त, घबराहट और कमजोरी जैसी शिकायतें होने लगीं. देखते ही देखते परिवार के कई सदस्यों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बिना देर किए सभी को अस्पताल पहुंचाया.

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चार पुरुष, चार महिलाएं और दो बच्चे हुए बीमार

छाछ से तबीयत बिगड़ने वालों में परिवार के चार पुरुष, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. एक साथ परिवार के इतने लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलने के बाद गांव में भी चिंता का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय हुई और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई.

डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की जताई आशंका

जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने सभी मरीजों की जांच कर प्राथमिक उपचार शुरू किया. चिकित्सकों का कहना है कि मरीजों में दिखाई दिए लक्षण फूड पॉइजनिंग से जुड़े हुए लग रहे हैं. हालांकि समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण सभी की हालत नियंत्रण में है. फिलहाल किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार सभी की निगरानी कर रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है. टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर छाछ खराब कैसे हुई और इसके सेवन से परिवार के लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ी. जरूरत पड़ने पर छाछ और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा सकते हैं, ताकि सही कारण सामने आ सके.

गर्मी और बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की अपील

चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि गर्मी और बारिश के मौसम में खाने-पीने की चीजों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. लंबे समय तक खुले में रखे हुए या खराब हो चुके खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए. यदि किसी भी व्यक्ति को खाना खाने या कोई पेय पदार्थ पीने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द या चक्कर जैसी परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी 10 मरीजों की हालत बेहतर बताई जा रही है और जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की उम्मीद है.