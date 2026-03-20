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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का ग्रुप हुआ बेनकाब, हनुमानगढ़ समेत 3 शहरों में धमाके की योजना फेल

Rajasthan News: अंबाला में बरामद 1.975 किग्रा आरडीएक्स, आईईडी और डेटोनेटर के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार. पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी के आदेश पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के टारगेट की रेकी कर वीडियो भेजे गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 20, 2026, 06:32 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 06:32 PM IST

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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का ग्रुप हुआ बेनकाब, हनुमानगढ़ समेत 3 शहरों में धमाके की योजना फेल

Hanumangarh News: अंबाला के बराड़ा-दोसड़का रोड पर स्थित गांव सिंबला के पास से करीब 1 किलो 975 ग्राम आरडीएक्स, आईईडी, डेटोनेटर और बैट्री बरामद होने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह आरडीएक्स पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शहजाद भट्टी के जरिए अमृतसर में मुहैया कराया गया था और इसे ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पंजाब पहुंचाया गया.

तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि शहजाद भट्टी के निर्देश पर उन्होंने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ के कई प्रमुख स्थानों की रेकी की थी. रेकी के दौरान वीडियो और विस्तृत प्लान पाकिस्तान भेजे गए ताकि संभावित टारगेट चुने जा सकें. इनमें सरकारी थाने, बड़े नेता के आवास, भीड़भाड़ वाले स्थल और धार्मिक स्थल शामिल थे.

गिरफ्तार आरोपियों में अली अकबर उर्फ बाबू, अजमेर का रहने वाला है. पूछताछ में यह भी सामने आया कि आतंकियों की पहली योजना राजस्थान के हनुमानगढ़ में बम विस्फोट करने की थी. आईईडी तो भेजा गया, लेकिन आरडीएक्स नहीं पहुंच सका, जिससे उनकी योजना असफल रही. इसके बाद आरोपियों ने करीब एक सप्ताह तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों की रेकी कर वीडियो भेजे ताकि नया टारगेट तय किया जा सके.

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पुलिस पूछताछ में जंगबीर ने खुलासा किया कि शहजाद भट्टी के कहने पर उन्होंने भीड़-भाड़ वाले कई स्थानों की रेकी की और उन्हें वीडियो और प्लान के साथ पाकिस्तान भेजा. टारगेट की सूची में शामिल थे -

राजस्थान: हनुमानगढ़
हरियाणा: अंबाला छावनी का तोपखाना क्षेत्र, बड़े नेता का घर, मुलाना का माता बाला सुंदरी मंदिर
पंजाब: भठिंडा, मुक्तसर, फिजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, मालेरकोटला, पठानकोट सैन्य क्षेत्र
चंडीगढ़: सेक्टर-17 थाना
दिल्ली: सफदरजंग अस्पताल, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दरगाह

पुलिस के अनुसार, आतंकवादी शहजाद भट्टी ने तीन संभावित टारगेट अंबाला में दिए थे. इनमें मुलाना का माता बाला सुंदरी मंदिर, तोपखाना क्षेत्र में सैन्य ठिकाना और एक बड़े नेता का घर शामिल था. आरोपियों को अंत में तोपखाना क्षेत्र में विस्फोटक ले जाकर ब्लास्ट करने का आदेश दिया गया.

एसटीएफ ने आरोपियों को पैशन-प्रो मोटरसाइकिल पर ले जाते समय रास्ते में पकड़ लिया. उनके पास आईईडी सक्रिय था, जिसे प्रेशर रिलीज स्विच से जोड़ा गया था. मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने इसे निष्क्रिय किया. पुलिस ने चार मोबाइल फोन भी बरामद किए. आरोपियों को सात दिन के रिमांड पर भेजा गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और एनआईए भी मामले में जानकारी जुटा रही है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, 2 किलो आरडीएक्स से सार्वजनिक स्थान पर विस्फोट होने पर करीब 250 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. आरडीएक्स का इस्तेमाल आतंकवादी बड़े पैमाने पर जनहानि और नुकसान के लिए करते हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसका विस्फोट आसपास की बिल्डिंग और इमरजेंसी सेवाओं को भी प्रभावित करता है.

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