टिब्बी में किसान 7 जनवरी को करेंगे महापंचायत, जानें फिर से क्यों उबाल ले रहा है एथेनॉल फैक्ट्री विवाद

Rajasthan News: हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन फि से जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है. किसानों ने वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत का ऐलान किया है. मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep Suthar
Published: Jan 02, 2026, 05:53 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 05:53 PM IST

टिब्बी में किसान 7 जनवरी को करेंगे महापंचायत, जानें फिर से क्यों उबाल ले रहा है एथेनॉल फैक्ट्री विवाद

Tibbi Ethanol Factory News: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत करेंगे. इस संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की मांग है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और फैक्ट्री का MoU रद्द किया जाए. मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में किसान अब 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत करेंगे. जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उन सबका आंदोलन जारी रहेगा.

बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन ने दावा किया था कि उसने टिब्बी क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगाने को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र सौंप दिया है. इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा था कि कंपनी अब राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य में एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी. कंपनी के इस फैसले को आंदोलनरत किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा था.

कंपनी के द्वारा लिए गए फैसले के बाद किसान नेता और पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि सरकार को किसानों के पक्ष में फैसला लेना ही था, तो यह निर्णय 15 महीने पहले लिया जा सकता था. इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा था कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा एमओयू पूरी तरह निरस्त नहीं होता, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा.

क्या था सारा विवाद
दरअसल, हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के पास राठीखेड़ा इलाके में चंडीगढ़ की एक कंपनी द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी. जिसका स्थानीय किसानों ने बेहद ही कड़ा विरोध किया था. किसानों के अनुसार, इस फैक्ट्री से इलाके में प्रदूषण फैलने के साथ-साथ भूजल स्तर को गंभीर नुकसान पहुंचता. इसी आशंका के चलते फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने मामले की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति की अध्यक्षता बीकानेर संभागीय आयुक्त कर रहे थे, इसी के साथ-साथ वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था. इनके अलावा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता भी समिति में शामिल थे.

