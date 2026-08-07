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'अब नहीं तो कभी नहीं'... सिंचाई पानी को लेकर हजारों किसान सड़क पर, हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी

Rajasthan News: हनुमानगढ़ के भगवान हेड पर नोहर फीडर में सिंचाई का पूरा पानी देने की मांग को लेकर 35 गांवों के हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया. किसानों ने हरियाणा में पानी चोरी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep Sharma
Published:Aug 07, 2026, 04:55 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 04:55 PM IST
'अब नहीं तो कभी नहीं'... सिंचाई पानी को लेकर हजारों किसान सड़क पर, हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी
Image Credit: हनुमानगढ़ के भगवान हेड पर नोहर फीडर में सिंचाई का पूरा पानी देने की मांग को लेकर 35 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया.

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में नोहर फीडर के पानी को लेकर किसानों का गुस्सा गुरुवार को सड़कों पर दिखाई दिया. सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिलने से नाराज हजारों किसान भगवान हेड पर जुटे और जोरदार आंदोलन किया. नोहर फीडर से जुड़े 35 गांवों के किसानों ने आरोप लगाया कि पानी की कमी से उनकी फसलें सूखने लगी हैं. किसानों ने हरियाणा सरकार से तुरंत नोहर फीडर में पूरा पानी छोड़ने की मांग की. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा और कई थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात किया गया.

35 गांवों के किसान भगवान हेड पर जुटे
सुबह से ही नोहर फीडर क्षेत्र के 35 गांवों के किसान भगवान हेड पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते बड़ी संख्या में किसान वहां इकट्ठा हो गए. किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरमेल सिंह, पूर्व प्रधान सोहन ढिल सहित कई किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया. नेताओं ने कहा कि अगर समय रहते सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा किया जाएगा.

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फसलें सूखने की कगार पर, किसानों की बढ़ी चिंता
किसानों का कहना है कि नोहर क्षेत्र की खेती पूरी तरह नोहर फीडर के पानी पर निर्भर है. इस बार पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं. किसानों का आरोप है कि हरियाणा क्षेत्र में बड़े स्तर पर पानी की चोरी हो रही है, जिससे उनके हिस्से का पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा. उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो खरीफ के साथ-साथ रबी की फसल भी संकट में पड़ जाएगी.

प्रशासन और पुलिस ने संभाला मोर्चा
आंदोलन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. नोहर एसडीएम राहुल श्रीवास्तव, संगरिया एसडीएम जय कौशिक सहित सिंचाई विभाग और पुलिस के अधिकारी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे. कई थानों का पुलिस बल भी भगवान हेड पर तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

पहले से चल रही थी महापंचायत की तैयारी
किसान संघर्ष समिति ने पहले ही नोहर फीडर में किसानों के हिस्से का पूरा पानी दिलाने के लिए महापंचायत का ऐलान किया था. इसके लिए 3 से 6 अगस्त तक गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया गया. किसानों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई थी. इसी तैयारी के चलते हजारों किसान भगवान हेड पर पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की.

किसानों ने उठाईं ये प्रमुख मांगें
किसानों ने मांग की कि नोहर फीडर में समय पर और पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाए. साथ ही हरियाणा में कथित रूप से हो रही पानी की चोरी पर तुरंत रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई. किसान नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला.

चेतावनी- मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा और बड़ा
किसान नेताओं ने साफ कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि किसान लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रखा जाएगा. किसानों का कहना है कि "पानी नहीं तो चैन नहीं" सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि सिंचाई का पानी ही उनकी खेती और आजीविका का आधार है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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