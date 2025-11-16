Zee Rajasthan
हनुमानगढ़ में जज को मिला धमकी भर पत्र, चिट्ठी पढ़कर दंग रह गए अफसर!

Rajasthan News: हनुमानगढ़ में जज को पीटने, नौकरी छुड़ाने और जातिसूचक शब्दों से धमकी देने वाला पत्र मिला. मामला 2008 के एक केस से जुड़ा है. रीडर की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए. आरोपी बताए जा रहे रिटायर्ड ASP भवानी सिंह ने पत्र लिखने से इनकार किया और इसे साज़िश बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishwas kumar
Published: Nov 16, 2025, 04:21 PM IST | Updated: Nov 16, 2025, 04:21 PM IST

हनुमानगढ़ में जज को मिला धमकी भर पत्र, चिट्ठी पढ़कर दंग रह गए अफसर!

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम न्यायालय के एक जज को धमकी भरा पत्र भेजा गया है. पत्र में जज को देख लेने, पीटने, नौकरी छुड़ाने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने जैसी गंभीर धमकियां लिखी गई हैं. यह मामला सामने आते ही न्यायिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद न्यायालय के रीडर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिस पर सीजेएम कोर्ट ने जंक्शन थाना पुलिस को तत्काल जांच के आदेश दे दिए.

मामला असल में वर्ष 2008 से जुड़े एक पुराने केस से संबंधित बताया जा रहा है. यह केस टिब्बी थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी रहे भवानी सिंह से जुड़ा हुआ है. अदालत ने उन्हें कई बार पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन हाज़िर नहीं होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. इसके तुरंत बाद यह धमकी भरा पत्र सामने आया, जिसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है.

इधर, Zee राजस्थान को वह पत्र भी मिला, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है. चैनल की टीम ने जब इस बारे में रिटायर्ड एएसपी और वर्तमान में हाई कोर्ट के अधिवक्ता भवानी सिंह से बात की, तो वे खुद हैरान रह गए. उन्होंने साफ कहा कि यह पत्र उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है और न ही कभी ऐसा कदम उठाने का प्रश्न ही उठता है.

भवानी सिंह का कहना है कि उन्होंने पुलिस विभाग में ईमानदारी से अपनी सेवा दी है और अब वकालत कर रहे हैं. ऐसे में किसी जज को धमकी देने जैसा काम करना उनके स्वभाव और करियर दोनों के खिलाफ है. उन्होंने इसे एक साजिश बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की. फिलहाल जंक्शन थाना पुलिस पत्र की जांच में जुटी है. पुलिस इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी.

