/राजस्थान के इस धाम पर हिंदू-मुस्लिम दोनों की आस्था! जानें कौन हैं कंवर केसरो जी महाराज?

Kanwar Kesro Ji Maharaj Fair: हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के बरमसर गांव में शुक्रवार को लोक देवता कंवर केसरो जी महाराज का दो दिवसीय विशाल मेला शुरू हुआ. भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के मौके पर लगने वाले इस मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी. आसपास के गांवों के साथ दूर-दराज के इलाकों से भी लोग मंदिर में धोक लगाने आए. सितंबर की गर्मी के बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ और कई श्रद्धालु पैदल जात लेकर धाम तक पहुंचे. शनिवार शाम तक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मेले में धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक मेल-मिलाप का रंग भी देखने को मिलता है.

कंवर केसरो जी महाराज का मेला क्यों खास है?

बरमसर में लगने वाला यह मेला कंवर केसरो जी महाराज के प्रति लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है. भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के अवसर पर हर साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मेले के दौरान मंदिर में पूजा-अर्चना की जाती है और लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए धोक लगाते हैं. कई श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना लेकर यहां आते हैं. आसपास के गांवों के अलावा हरियाणा और पंजाब तक से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात सामने आती है. यही वजह है कि अष्टमी के दिन बरमसर धाम में माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आता है.

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गर्मी भी नहीं रोक पाई श्रद्धालुओं के कदम

सितंबर की तेज गर्मी के बीच भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिर पहुंचती रही. आसपास के कई गांवों से लोग पैदल जात लेकर धाम पहुंचे. पैदल आने वाले भगतों के लिए यह यात्रा आस्था का हिस्सा मानी जाती है. मंदिर परिसर में सुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी और दिनभर पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा. श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर कंवर केसरो जी महाराज के सामने धोक लगाते हैं और अपने परिवार के लिए सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं. कई लोग अपनी पुरानी मनोकामना पूरी होने के बाद भी यहां आकर आभार जताते हैं.

मेले में क्या-क्या व्यवस्थाएं की गईं?

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने मेले से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं. लोगों के लिए पार्किंग, पीने के पानी और जलपान जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया. मंदिर कमेटी के सदस्य जवाहर लाल सिहाग के अनुसार इस बार मेले को लेकर खास तैयारी की गई थी. श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भंडारे की व्यवस्था भी की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भोजन और प्रसादी ग्रहण की. मेले के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भी सहयोग दिया गया, ताकि भीड़ के बीच किसी तरह की बड़ी परेशानी न हो.

गांव के युवाओं ने भी संभाली जिम्मेदारी

मेले की व्यवस्थाओं में गांव के युवाओं की भूमिका भी काफी अहम रही. प्रह्लाद सिहाग, लालचंद गोस्वामी, हरिराम गोस्वामी, दौलतराम गोस्वामी, मोमन सिहाग, कृष्ण सिहाग, विनोद गोस्वामी और ओमप्रकाश शर्मा सहित कई युवाओं ने दो दिनों तक व्यवस्थाएं संभालने में सहयोग किया. युवाओं ने श्रद्धालुओं की आवाजाही, पार्किंग और दूसरी जरूरतों को संभालने में मदद की. युवा साहित्यकार पवन सिहाग ‘अनाम’ ने बताया कि चोरी-चकारी जैसी छोटी घटनाओं को छोड़कर इस बार किसी बड़ी परेशानी की स्थिति नहीं बनी. गांव के युवाओं और पुलिस की सक्रियता से मेले की व्यवस्था काफी हद तक सामान्य बनी रही.

कौन हैं लोक देवता कंवर केसरो जी महाराज?

बरमसर धाम में विराजमान कंवर केसरो जी महाराज को क्षेत्र में लोक देवता के रूप में माना जाता है. उनकी आस्था की परंपरा काफी पुरानी बताई जाती है. लोक मान्यताओं के अनुसार कंवर केसरो जी महाराज का संबंध जाहरपीर गोगा जी के परिवार से माना जाता है. गोगा जी से जुड़ी धार्मिक परंपरा समय के साथ चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर सहित राजस्थान के कई इलाकों तक पहुंची. इसके बाद हरियाणा और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस परंपरा से जुड़े लोगों की आस्था बनी. इसी वजह से बरमसर धाम में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.

छोटे देवरे से भव्य मंदिर तक का सफर

बताया जाता है कि बरमसर धाम पर पहले एक छोटा-सा कच्चा देवरा हुआ करता था. समय के साथ लोगों की आस्था बढ़ती गई और धाम का विकास होता गया. आज यहां एक भव्य और सुसज्जित मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी स्वर्गीय भगत दुल्हराम के परिवार की ओर से पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही है. इस तरह मंदिर की धार्मिक परंपरा केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक और सामाजिक परंपरा से भी जुड़ी हुई है.

कंवर केसरो जी महाराज को लेकर क्या मान्यताएं हैं?

कंवर केसरो जी महाराज को लेकर आसपास के क्षेत्रों में कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां धोक लगाने और मन से प्रार्थना करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सर्पदंश, लंबे समय से चली आ रही बीमारी और परिवार से जुड़ी परेशानियों के समय भी लोग कंवर केसरो जी महाराज की शरण में आने की मान्यता रखते हैं. धाम से जुड़े कई चमत्कारिक किस्से भी आसपास के गांवों में लोककथाओं के रूप में सुनाए जाते हैं. इन बातों का आधार लोक आस्था और लोगों के अपने अनुभव हैं. यही विश्वास पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है और हर साल मेले में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती दिखाई देती है.

यहां हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों की आस्था

कंवर केसरो जी महाराज के धाम की एक खास बात यह भी बताई जाती है कि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. अलग-अलग समुदायों के लोग धाम पर पहुंचकर सम्मान और श्रद्धा जताते हैं. इस तरह यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आपसी मेल-जोल का भी एक उदाहरण बनता है. मेले में दूर रहने वाले रिश्तेदार और परिवार के लोग भी एक-दूसरे से मिलने पहुंचते हैं. इससे पुराने रिश्ते मजबूत होते हैं और गांव के सामाजिक जीवन में भी मेले की खास भूमिका बनी रहती है.

मेले में कैसे लगाते हैं कंवर केसरो जी महाराज को धोक?

कंवर केसरो जी महाराज के मेले में आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं. इसके बाद वे अपनी श्रद्धा के अनुसार धोक लगाकर महाराज से परिवार की सुख-शांति, खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. कई लोग पैदल जात लेकर धाम पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं. धोक लगाने का तरीका श्रद्धालुओं की अपनी पारंपरिक मान्यता और स्थानीय रीति पर निर्भर करता है. मेले में पहुंचने वाले लोग मंदिर कमेटी और वहां मौजूद सेवकों की व्यवस्था के अनुसार दर्शन करते हैं. इस दौरान लोग भंडारे में प्रसादी भी ग्रहण करते हैं.

आस्था के साथ सामाजिक मिलन का बड़ा केंद्र

बरमसर का यह मेला धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक मिलन का भी बड़ा अवसर बन चुका है. मेले में आसपास के गांवों के लोग तो आते ही हैं, साथ ही दूर रहने वाले रिश्तेदार भी यहां पहुंचते हैं. कई परिवारों के लिए यह साल में एक ऐसा मौका होता है, जब वे एक जगह इकट्ठा होकर मिलते हैं. मेले में पूजा, दर्शन और प्रसादी के साथ लोगों के बीच बातचीत और मेल-मिलाप भी चलता रहता है. यही वजह है कि कंवर केसरो जी महाराज का मेला केवल मंदिर तक सीमित धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि आसपास के लोगों के सामाजिक जीवन का भी अहम हिस्सा बन चुका है.

हर साल बढ़ता जा रहा श्रद्धालुओं का जुड़ाव

कंवर केसरो जी महाराज के प्रति लोगों की आस्था लंबे समय से चली आ रही है. धाम से जुड़ी लोक मान्यताएं, परिवारों की पुरानी परंपराएं और मेले के दौरान होने वाला सामाजिक मेल-जोल इस आयोजन को खास बनाता है. भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर लगने वाले मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दी. गर्मी के बावजूद पैदल जात लेकर पहुंचे लोगों ने यह दिखाया कि धार्मिक आस्था के सामने मौसम भी बड़ी रुकावट नहीं बनता. शनिवार शाम तक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहने की उम्मीद है और बरमसर धाम में आस्था का यह सिलसिला जारी रहेगा.