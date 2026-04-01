Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

हनुमानगढ़ में मां ने बच्चों संग दी जान, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

Rajasthan News: हनुमानगढ़ के पल्लू में महिला और उसकी 13 वर्षीय बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि 7 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में है. उसे ग्रीन कॉरिडोर से अस्पताल ले जाया गया. घटना के समय पति घर पर नहीं था, पुलिस जांच में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 01, 2026, 07:54 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 07:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

हनुमानगढ़ में मां ने बच्चों संग दी जान, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार, अर्जुनसर रोड स्थित एक मकान में 30 वर्षीय सुमन, उसकी 13 वर्षीय बेटी रितिका और 7 वर्षीय पुत्र गीतेश ने फांसी लगा ली. इस दर्दनाक घटना में सुमन और उसकी बेटी रितिका की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना का पता उस समय चला जब पड़ोस में रहने वाले एक युवक को शक हुआ और उसने तुरंत पल्लू पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों को फंदे से नीचे उतारा. 7 वर्षीय गीतेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे तत्काल उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हनुमानगढ़ लाया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि सुमन ने पहले अपने दोनों बच्चों को फांसी लगाई और उसके बाद खुद यह कदम उठाया. घटना के समय सुमन का पति रावतसर गया हुआ था. फिलहाल पल्लू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में शोक और सनसनी का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news