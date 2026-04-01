हनुमानगढ़ में मां ने बच्चों संग दी जान, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार, अर्जुनसर रोड स्थित एक मकान में 30 वर्षीय सुमन, उसकी 13 वर्षीय बेटी रितिका और 7 वर्षीय पुत्र गीतेश ने फांसी लगा ली. इस दर्दनाक घटना में सुमन और उसकी बेटी रितिका की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना का पता उस समय चला जब पड़ोस में रहने वाले एक युवक को शक हुआ और उसने तुरंत पल्लू पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों को फंदे से नीचे उतारा. 7 वर्षीय गीतेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे तत्काल उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हनुमानगढ़ लाया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि सुमन ने पहले अपने दोनों बच्चों को फांसी लगाई और उसके बाद खुद यह कदम उठाया. घटना के समय सुमन का पति रावतसर गया हुआ था. फिलहाल पल्लू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में शोक और सनसनी का माहौल बना हुआ है.

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