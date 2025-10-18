Zee Rajasthan
धनतेरस से पहले भादरा में फैली सनसनी! नायब तहसीलदार ने उठाया दिल दहलाने वाला काम

Rajasthan News: हनुमानगढ़ के भादरा में नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह डाबड़ी गांव के निवासी थे और पिछले 1 वर्ष से भादरा में तैनात थे. पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 03:35 PM IST

धनतेरस से पहले भादरा में फैली सनसनी! नायब तहसीलदार ने उठाया दिल दहलाने वाला काम

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा उपखंड में तैनात नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू ने शनिवार सुबह अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर थाना अधिकारी हनुमान बिश्नोई और एसडीएम भागीरथ राव तुरंत पहुंचे और जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि नरेंद्र साहू का शव उनके आवास में लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी.

एक साल से भादरा में थे कार्यरत

नरेंद्र साहू तारानगर तहसील के डाबड़ी गांव के रहने वाले थे और करीब एक वर्ष से भादरा में नायब तहसीलदार के रूप में तैनात थे. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने उनके परिजनों और सहकर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है. घटना से प्रशासनिक अमले में शोक और स्तब्धता का माहौल है.

आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा
शनिवार को भादरा तहसील कार्यालय परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू ने पंखे के हुक के फंदे से आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है. नरेंद्र साहू तारानगर तहसील के डाबड़ी गांव के निवासी थे और पिछले एक वर्ष से भादरा में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे.

एसडीएम की मौजूदगी में तोड़ा गया गेट
सुबह छह बजे उनकी काम वाली आई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन गेट नहीं खुला. इसके बाद उनके ड्राइवर ने गेट खोलने का प्रयास किया. शोर सुनकर पास के क्वार्टर में रहने वाले एसडीएम भागीरथ राव मौके पर पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में गेट तोड़ा गया तो साहू पंखे के हुक से लटके हुए मिले और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी. थाना अधिकारी हनुमानाराम ने मृतक के भाई की मौजूदगी में शव को उतार कर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया.

पुलिस मामले की कर रही है जांच
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया. नरेंद्र साहू अपने तीन भाईयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे. बताया गया कि सुबह छह बजे उन्होंने निर्वाचन शाखा में कार्यरत बाबू धीरज शर्मा और दाताराम को किसी काम के सिलसिले में फोन किया था, लेकिन सुबह सात बजे के बाद उनके फोन नहीं उठाए गए. मृतक के भाई विजय साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की छानबीन कर रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

