इथेनॉल फैक्ट्री विवाद में संग्राम! पुलिस–किसान आमने-सामने, 36 घायल… 7 डिटेन

Published: Dec 11, 2025, 11:45 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 11:45 AM IST

Rajasthan News: टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री विरोध में हालात बिगड़े. महापंचायत के बाद किसानों ने बैरिकेट्स तोड़कर फैक्ट्री में आगजनी व तोड़फोड़ की. पुलिस-किसान भिड़ंत में 36 घायल, रबर बुलेट व आंसू गैस चली. 7 लोग डिटेन, इंटरनेट बंद, स्थिति तनावपूर्ण.

Published: Dec 11, 2025, 11:45 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 11:45 AM IST

इथेनॉल फैक्ट्री विवाद में संग्राम! पुलिस–किसान आमने-सामने, 36 घायल… 7 डिटेन

Hanumangarh Ethanol Factory Protest: हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को और गहराता दिखा. बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा टिब्बी पहुंचे. वहीं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव और एसपी हरि शंकर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस और आंदोलनकारियों की भिड़ंत में 36 लोग घायल हुए हैं. पुलिस के पांच जवानों को हनुमानगढ़ रैफर किया गया है. पुलिस ने सात लोगों को डिटेन किया है. इलाके में इंटरनेट सेवाएं दूसरे दिन भी बंद रहीं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

महापंचायत के बाद बिगड़ा माहौल
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में राठी खेड़ा गांव के पास एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध मंगलवार को हिंसक रूप ले गया. सुबह किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें इलाके के हजारों लोग जुटे. महापंचायत खत्म होते ही भीड़ एथेनॉल फैक्ट्री की ओर रवाना हो गई. रास्ते में लगाए गए पुलिस बैरिकेट्स को लोगों ने हटाया और पुलिस को पीछे धकेलते हुए फैक्ट्री परिसर तक पहुंच गए.

फैक्ट्री में आगजनी और तोड़फोड़, 10 गाड़ियां व JCB जली
भीड़ के उग्र होते ही फैक्ट्री परिसर में खड़ी 10 कारों और एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया. तीन अन्य जेसीबी मशीनों और दो वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई. कुछ ही देर में फैक्ट्री के ऊपर काले धुएं के बड़े-बड़े गुबार टिब्बी तक दिखाई देने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और किसानों के बीच 3 घंटे झड़प, चली लाठियां और रबर बुलेट
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. कई जगहों पर पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाईं, लेकिन आंदोलनकारियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण हालात लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं आ सके. करीब तीन घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच झड़प चलती रही.

कलेक्टर-एसपी मौके पर पहुंचे, कई जिलों से बुलाया गया पुलिस जाब्ता
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर मौके पर पहुंचे. हालात और बिगड़ते देख प्रशासन ने कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया. देर शाम तक अधिकारी मौके पर ही डटे रहे और हालात को सामान्य करने में जुटे रहे.

असमाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा
कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को कई बार बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन हर बार निमंत्रण को ठुकरा दिया गया. महापंचायत की अनुमति नियमों के तहत दी गई थी, लेकिन उसके बाद असामाजिक तत्वों ने आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की. अधिकारियों ने साफ कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

विरोध को लेकर 12 बजे गुरुद्वारा में बैठक
इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर आज गुरुद्वारा में दोपहर 12 बजे बैठक रखी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्लांट के बाहर राजस्थान पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं. वहीं कल हुई महापंचायत के दौरान फैक्ट्री परिसर में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मियों, आंदोलनकारियों और कई नेताओं को चोटें आई थीं. किसान नेता जगजीत जग्गी ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और आज की मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है.

