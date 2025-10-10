हनुमानगढ़ में DAP खाद को लेकर बनी तनातनी, पुलिस ने हल्का बल किया प्रयोग

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा में डीएपी खाद का टोकन लेने के लिए लाइनों में लगे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने का मामला सामने आया है. भादरा में आज सुबह से ही सैकड़ो की संख्या में किसान डीएपी खाद के टोकन लेने के लिए लाइनों में लगे थे और इस दौरान करवा चौथ त्यौहार होने के बावजूद महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई थी और लाइनों में लगे किसानों पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां बरसा दी. जिससे कई किसानों को चोटें भी आई हैं.

क्या बोले पीड़ित किसान?

किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण किसान पहले ही परेशान हैं और अब किसान डीएपी के लिए लाइनों में धक्के खा रहे हैं और उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं. पुलिसकर्मियों द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाने से किसानों में आक्रोश है और उनका कहना है कि डीएपी खाद के लिए हर बार किसानों को इसी तरह परेशान होना पड़ता है और आज हुई घटना के बाद अब किसान संगठन आंदोलन भी कर सकते हैं.

कोटपूतली जिले के बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र में इन दिनों अच्छी वर्षा के चलते किसानों ने खरीफ सीजन की फसल बुआई शुरू कर दी है, लेकिन क्षेत्र में डीएपी खाद और बीज की भारी कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद-बीज की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से किसान निजी दुकानों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें मनमाने दाम और अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है. इस स्थिति से बुआई कार्य प्रभावित हो रहा है और किसानों को आर्थिक नुकसान का खतरा पैदा हो गया है. इसी समस्या को लेकर क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

ज्ञापन में किसानों ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं कि बानसूर उपखंड क्षेत्र में तुरंत पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद और बीज की आपूर्ति की जाए. निजी विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम और अतिरिक्त शुल्क वसूली पर कठोर कार्रवाई की जाए. किसानों को सरकारी दरों पर समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. किसानों का कहना है कि अगर समय रहते आपूर्ति नहीं हुई तो बुआई कार्य प्रभावित होगा और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने सरकार से किसानों के हित में जल्द कदम उठाने की अपील की है. वहीं कृषि अधिकारी रामजीलाल यादव ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों से बात की जाएगी और नारायणपुर क्षेत्र में डीएपी की उपलब्धता करवाई जाएगी.

