'ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत होने चाहिए… यह ही टैंक का काम करेगा' टिब्बी महापंचायत से पहले बोले राकेश टिकैत

Rakesh Tikait On Tibbi Mahapanchayat: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. फैक्ट्री निर्माण के खिलाफ 10 दिसंबर को हुए आंदोलन और उस दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद मामला अब बड़े किसान आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है. इसी कड़ी में 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर जिले का माहौल गरमाया हुआ है.

महापंचायत की घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टिकैत कहते नजर आ रहे हैं कि वे 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ पहुंचेंगे. उन्होंने किसानों से तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो सभी किसान टूट पड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत होने चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर ट्रैक्टर ही टैंक का काम करेगा. टिकैत के इस बयान के बाद प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है.

किसान संगठनों का दावा है कि इस महापंचायत में 20 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे. आसपास के जिलों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा से भी किसानों के हनुमानगढ़ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. किसानों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ टिब्बी की एथेनॉल फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की जमीन, पानी और अधिकारों की लड़ाई है.

इधर, किसानों की नाराजगी को समझने और समर्थन देने के लिए पंजाब के प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बुधवार को टिब्बी पहुंचे. वे कस्बे के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों से मिले. डल्लेवाल ने 10 दिसंबर की घटना में घायल हुए किसानों और महिलाओं से बातचीत की और उनका हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि किसानों को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किए जा रहे विकास के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों को रोजगार और विकास का सपना दिखाकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत में इससे किसानों की जमीन और पर्यावरण को नुकसान होगा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना पूरी तरह गलत है.

डल्लेवाल ने 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत का खुलकर समर्थन किया और कहा कि किसान अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे. उन्होंने किसानों से एकजुट रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में देशभर के किसान संगठन उनके साथ खड़े हैं.

वहीं, महापंचायत को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है.

कुल मिलाकर, टिब्बी की एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े किसान आंदोलन की ओर बढ़ता दिख रहा है. 17 दिसंबर की महापंचायत इस पूरे मामले में अहम मोड़ साबित हो सकती है. सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि इस महापंचायत के बाद सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं.

