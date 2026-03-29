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राजस्थान में आधी रात बदला मौसम का मिजाज! IMD ने इन दो जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राजस्थान के दो जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 29, 2026, 10:32 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 10:32 PM IST

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राजस्थान में आधी रात बदला मौसम का मिजाज! IMD ने इन दो जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा.

मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

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इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा एवं चित्तौड़गढ़ में 38.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान सिरोही ए डब्ल्यूएस में 18.7 डिग्री दर्ज किया गया. वर्तमान में उत्तर पश्चिम राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक 5 किलोमीटर ऊंचाई तक एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचण सक्रिय बना हुआ है.

इससे उत्तर पश्चिम राजस्थान से मध्य मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा विस्तारित है. इसके प्रभाव से 29 मार्च को राज्य के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमकने तथा झोंकेदार तेज हवाओं 20-30 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है. साथ ही उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है. जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

वहीं कल 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एवं स्थानीय परिसंचण के संयुक्त प्रभाव से राज्य में मेघ गर्जन, बिजली चमकने, झोंकेदार तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा पूर्वी राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है.

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