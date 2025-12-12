टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 17 दिसंबर को महापंचायत, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की होगी एंट्री

Kisan Andolan Hanumangarh: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनाल फेक्ट्री को लेकर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज चौथे दिन भी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. वहीं सैकड़ों की संख्या में चोटिल किसान अभी-भी टिब्बी के गुरुद्वारा साहिब में अपना डेरा डाले हुए है. जिसके बाद किसान आज भी गुरुद्वारा साहिब में आगे की रणनीति तय करेंगे. ज्ञात हो कि संघर्ष समिति के लोग टिब्बी से फैक्ट्री हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी 100 से अधिक किसानों पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए हैं. घटना के बाद से ही इलाके में स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए 500 से अधिक पुलिस, होमगार्ड व RPF के जवान तैनात हैं. इसी के साथ ही प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है. आपको बता दें कि टिब्बी में जायजा लेने के लिए पुलिस प्रसाशन के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

टिब्बी में हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई और किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ किसान संघर्ष समिति ने बड़ा फैसला लिया है. फैसले के अनुसार 17 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय के सामने महापंचायत होगी. इस महापंचायत के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता इसमें शिरकत करेंगे. किसान संघर्ष समिति की बैठक में आगे ही रणनीतियों पर विचार होगा.

बता दें कि टिब्बी कस्बे में राठीखेड़ा के पास करीब 450 करोड़ रूपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनाॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. लेकिन किसान इसे खेती और पर्यावरण के लिए खतरनाक बता रहे है. कई दिनों से ये किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एकाएक आंदोलन से हिंसक रूप ले लिया और फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दी गयी. मामले पर बाहरी अराजक तत्वों को हाथ होने की बात कही जा रही है.

इतना ही नहीं टिब्बी मामले में श्रीकरणपुर विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुपिंद्र सिंह कुन्नर को हिरासत मे लेने के मामले में कुन्नर की X पर पोस्ट को पूर्व CM गहलोत ने किया रीपोस्ट कर दिया है. पोस्ट में कुन्नर ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि भाजपा सरकार का अहंकार चरम पर है. कल टिब्बी में किसानों ने अपनी आवाज उठाई और जवाब में आज सरकार ने श्री रूपिंदर सिंह कुन्नर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. किसानों की बात सुनने की बजाय उनका दमन करना और तानाशाही चलाना यही वह मॉडल है जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है. कांग्रेस पार्टी टिब्बी ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.

इन सब के बीच श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सीट से कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा ने दिल्ली में एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की. इस मुलाकात में इंदौरा ने किसानों और जनभावनाओं पर विस्तार से कि चर्चा की. चर्चा के दौरान सांसद ने टिब्बी में किसानों पर हुए लाठीचार्ज, दर्ज किए गए मुकदमे और प्रशासनिक दबाव की भी जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी.

