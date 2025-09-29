राजस्थान के इस शहर में होगा गोबर से बने रावण का दहन, रामलीला समिति की अनूठी पहल

Dussehra 2025: हनुमानगढ़ जिले में श्री दुर्गा रामलीला समिति हनुमानगढ़ जंक्शन इस बार विजयादशमी पर एक अनूठा प्रयोग और आयोजन करने जा रही है. खास बात ये है कि ये गोवंश के गोबर, सरकंडे, नारियल गोला और गाय के घी से निर्मित है.
Dussehra 2025: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में श्री दुर्गा रामलीला समिति हनुमानगढ़ जंक्शन इस बार विजयादशमी पर एक अनूठा प्रयोग और आयोजन करने जा रही है. दशहरे के अवसर पर 52 फीट ऊंचा विशाल रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है. खास बात ये है कि ये गोवंश के गोबर, सरकंडे, नारियल गोला और गाय के घी से निर्मित है.
इसमें बांस, पटाखा और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा. इस पुतले को लिटाकर विधि-विधान से दहन किया जाएगा. ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और गोशालाओं के सहयोग से सिर्फ गौमाता के गोबर का ही प्रयोग करेंगे. स्वयं भगवान श्रीराम ने वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आदेश दिया था कि रावण का अंत्येष्टि संस्कार विधिवत किया जाए.
युद्ध में वीरगति पाने वाले योद्धा का सम्मानपूर्वक संस्कार धर्मसम्मत है. इसी परंपरा का निर्वाह करने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ में शास्त्रसम्मत दहन की पहल की जा रही है. सूर्यास्त से पूर्व गोधूलि बेला में विजयादशमी के दिन ठीक 6 बजकर 6 मिनट पर रावण दहन प्रारंभ होगा.
वहीं इसके 3 घंटे पूर्व शुभ समय में हवन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाएगी एवं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भगवान श्री राम की पावन लीला प्रस्तुत की जाएगी तथा रावण दहन के उपरांत सायंकाल 7:15 बजे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न होगा. यह पवित्र कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के सामने होगा.
