हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के गैंगस्टर गिरफ्तार

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में SP हरिशंकर के निर्देश पर हनुमानगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. AGTF, गोगामेड़ी पुलिस और DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जो क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

आरोपियों से 6 विदेशी पिस्तौल, 70 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है. पुलिस ने विकास, राजेश, राजूराम, रूपेंद्र, मुकेश और पार्थ को गिरफ्तार किया है. गिरोह से जुड़े एक नाबालिग को पुलिस ने निरुद्ध किया है. ASP गीता चौधरी ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए पुलिस टीम की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवक को बिजनेस करने का झांसा दिया. अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर गिरफ्तार किया है. बिजनेस करने का झांसा देकर पीड़ित को जल महल के पास बुलाकर कूकस में साइट दिखाने के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया.

रस्ते में मारपीट कर पीड़ित का मोबाइल छीनकर पासवर्ड पूछा और अपने खाते में 51 हजार रुपए ट्रांसफर किए. पीड़ित को दौलतपुरा टोल के पास पटक कर आरोपी फरार हो गए थे. आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई.