Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के गैंगस्टर गिरफ्तार

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में SP हरिशंकर के निर्देश पर हनुमानगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. AGTF, गोगामेड़ी पुलिस और DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishwas kumar
Published: Oct 30, 2025, 09:14 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 09:14 PM IST

Trending Photos

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां
7 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा
7 Photos
Diya Kumari

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!

हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के गैंगस्टर गिरफ्तार

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में SP हरिशंकर के निर्देश पर हनुमानगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. AGTF, गोगामेड़ी पुलिस और DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जो क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

आरोपियों से 6 विदेशी पिस्तौल, 70 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है. पुलिस ने विकास, राजेश, राजूराम, रूपेंद्र, मुकेश और पार्थ को गिरफ्तार किया है. गिरोह से जुड़े एक नाबालिग को पुलिस ने निरुद्ध किया है. ASP गीता चौधरी ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए पुलिस टीम की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवक को बिजनेस करने का झांसा दिया. अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर गिरफ्तार किया है. बिजनेस करने का झांसा देकर पीड़ित को जल महल के पास बुलाकर कूकस में साइट दिखाने के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया.

रस्ते में मारपीट कर पीड़ित का मोबाइल छीनकर पासवर्ड पूछा और अपने खाते में 51 हजार रुपए ट्रांसफर किए. पीड़ित को दौलतपुरा टोल के पास पटक कर आरोपी फरार हो गए थे. आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंHanumangarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news