एथेनॉल फैक्ट्री के विवाद को लेकर किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान

Hanumangarh Tibbi kisan Protest: राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध और विवाद रुकने का नाम नही लें रहा है. 10 दिसंबर को टिब्बी मे हुईं महापंचायत के दौरान हुई आगजनी तोड़फोड़ को लेकर जहां प्रशासन कड़ा रुख इख्तियार किया हुआ है.

वहीं क्षेत्र के लोग और किसान नेता भी पीछे हटने का नाम नही लें रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा,अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता की और 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान कर दिया.

किसान नेता और किसान सभा के जिला महासचिव मंगेज चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका सहित किसान नेता एक स्वर में कहा कि फैक्ट्री किसी हालत में नहीं लगने देंगे. झूठे मुकदमे वापिस हो.

प्रशासन टेबल टॉक करें मनमानी नहीं, वहीं उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत ऐतिहासिक महापंचायत होगी. पंचायत में वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उगराहा, गुरनाम सिंह चढूनी सहित देशभर से नेता पहुंचेंगे.

सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ व संगरिया के पूर्व विधायक गुरदीप शाहपिनी टिब्बी पहुंचे थे. संघर्ष समिति और किसानों से समझाइश करने की कोशिश की. इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान व संघर्ष समिति के लोग मौजूद रहे. विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि सरकार संघर्ष समिति व किसानों के डेलिगेशन से वार्ता करने के लिए तैयार है.

इस पूरे मामले को उलझता देख स्थानीय भाजपा नेता बैकफुट पर आए. देर रात विधायक गुरवीर सिंह बराड़ सीधे दिल्ली से टिब्बी किसानों के बीच पंहुचे. पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी के साथ पंहुचे थे.

कलेक्टर कार्यालय सभागार में विधायक गुरवीर सिंह बराड़, दशरथ सिंह शेखावत और विजेंद्र पूनिया पहुंचे. एडीजी वीके सिंह, आईजी हेमंत शर्मा, कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव व एसपी हरिशंकर सहित अन्य उच्चाधिकारी माजूद रहे. किसान प्रतिनिधियों में जगजीत सिंह जग्गी, शबनम गोदारा सहित 14 जनप्रतिनिधि वार्ता में माजूद रहे.