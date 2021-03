PM मोदी-CM गहलोत ने लोगों को दी Holi की बधाई, Corona नियमों के साथ पर्व मनाने की अपील की

Jaipur: पूरा देश आज होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है. छोटे से लेकर बड़े तक सभी होली का जश्न अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मनाने में लगे हुए हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण का भी असर चारों तरफ छाया हुआ है. इस बीच, होली की बधाईयों का सिलसिला भी हर तरफ जारी है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को होली की बधाई दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, 'आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे.'

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होली की बधाई दी है. राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, 'होली के पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. रंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि लेकर आए.'

Greetings to everyone on the occasion of Holi. May this festival of colours bless you with happiness, health & prosperity. pic.twitter.com/D4cehpWfrG

राजयपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई. कोविड महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं.'

सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेश के लोगों को होली की बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'होली के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं. आशा है ये रंगों का त्योहार भाईचारे की भावना में हमें एकजुट करता रहे और सभी के जीवन में खुशी और शांति लाए. यह होली, कृपया घर पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं.'

Greetings and best wishes on the occasion of #Holi. May the #FestivalOfColours unite us in the spirit of brotherhood & bring joy and peace in everyone's lives. This Holi, please celebrate at home following health protocols & social distancing.

