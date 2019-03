राजस्थान की सीमा में आए पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सैनिकों ने किया ढेर

श्रीगंगानगर: पाकिस्तान के एक ड्रोन ने राजस्थान सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश की जिसे सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मार गिराया. बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि सुबह करीब 5.40 बजे श्रीगंगानगर के पास हिंदुमलकोट सीमा पर ड्रोन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जैसे ही जवानों ने इसे देखा, उन्होंने ड्रोन पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद ड्रोन नष्ट हो गया.

पश्चिमी सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों ने भी भारी गोलीबारी की आवाज सुनी. जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है. वहीं पाकिस्तान द्वारा इस कोशिश के बाद क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं ग्रामीणों को भी लगातार सतर्क किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि वह खेतों में कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो पुलिस को जानकारी दे.

Army Sources: Indian Army troops shot at a Pakistani drone along the international border in Sri Ganganagar sector (Rajasthan) as it had entered Indian airspace. This is the 3rd Pakistani drone to have been shot at by Indian forces since the 26 February IAF air strikes. pic.twitter.com/kx49FlRTuU

— ANI (@ANI) March 9, 2019