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‘007 गैंग’ के सरगना को ANTF ने किया गिरफ्तार, हत्या-लूट समेत 36 केस दर्ज

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय ‘007 गैंग’ के सरगना और कुख्यात गैंगस्टर राजू मांझू को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 16, 2026, 07:35 PM|Updated: Apr 16, 2026, 07:35 PM
‘007 गैंग’ के सरगना को ANTF ने किया गिरफ्तार, हत्या-लूट समेत 36 केस दर्ज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने कुख्यात गैंगस्टर राजाराम उर्फ राजू मांझू को जयपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 75 हजार का इनाम घोषित था और वह पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय ‘007 गैंग’ का सरगना है. राजू मांझू पिछले 13 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, नशीले पदार्थों की तस्करी, फिरौती और पुलिस पर हमले जैसे करीब 36 गंभीर मामले दर्ज हैं.

कई बार जेल जाने के बावजूद वह बाहर आकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा. साल 2017-18 के दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ‘007 गैंग’ का गठन किया और धीरे-धीरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया. प्रतिद्वंदी गैंगों के साथ उसकी लगातार खूनी झड़पें होती रही हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा.

ANTF ने राजू को पकड़ने के लिए विशेष रणनीति अपनाई. पुलिस ने हथियार सप्लायर बनकर उससे संपर्क किया और कई दिनों तक बातचीत के बाद उसे मिलने के लिए तैयार किया. तय योजना के तहत टीम ने जयपुर के एक पार्क में जाल बिछाया, जहां राजू मांझू को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया.

राजू मांझू न केवल आपराधिक गतिविधियों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था. वह हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करता और अपनी लाइफस्टाइल के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करता था. पुलिस के अनुसार, उसने टोल वसूली, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों के धंधे से बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था.

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