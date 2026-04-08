जयपुर-अलवर में बेरोजगारी भत्ता घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से 5.19 लाख की ठगी, 10 आरोपी नामजद

Rajasthan Unemployment Allowance Scam: जयपुर बेरोजगारी भत्ते में ज़ी मीडिया के खुलासे के अब फर्जीवाड़े पर सरकार शिकंजा सकेगी.10 अभ्यर्थियों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुडे लोगों की. अब पूरे मामले की तकनीकी जांच होगी, जिसमें हेराफेरी करने वालों के नाम सामने आएंगे.

बिना काम के खाते में आए गए पैसे

बिना काम के आपके बैंक अकाउंट में यदि हर महीने 4 हजार रुपए आ जाए, तो आपको हैरानी जरूर होगी. लेकिन राजस्थान के अलवर में इस तरह के केस से हैरानी नहीं, बल्कि इसे सरकारी सिस्टम की मिली भगत कहेंगे. अलवर में दो साल तक बेरोजगार के नाम से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का भत्ता उठाया. पड़ताल के बाद जब सिस्टम की पोल खुली, तो रोजगार विभाग में हडकंप मच गया.

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फर्जी तरीके से बेरोजगार भत्ता लेने वाले 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुडे लोगों की. ज़ी मीडिया की खबर के बाद अब पूरे मामले की तकनीकी जांच होगी. तकनीकी जांच में हेराफेरी करने वाले ई-मित्र संचालक और सरकारी सिस्टम की पोल खुलेगी. जिसके बाद रोजगार विभाग दोषियों के खिलाफ खुद के स्तर पर तो कार्रवाई करेगा. इसके साथ पुलिस में मामला में दर्ज होगा. कौनसे अधिकारी ने बिना वेरीफाई के भत्ते को अप्रूव किया. इसका भी जल्द नाम सामने आ सकता है.

अरावली विहार थाना में FIR दर्ज

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले 10 लोगों से करीब 5.19 लाख रुपए वसूले जाएंगे. इन सभी के खिलाफ अरावली विहार थाना में FIR दर्ज कराई गई. हालांकि अब तक ई-मित्र संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. जबकि ई-मित्र संचालक ने ही पटवारी, प्रिंसिपल, सीडीपीओं के नाम से फर्जी मुहर लगाई.

विभाग की जांच में सामने आया कि कई आवेदकों ने अपनी SSO ID से ‘जॉब सीकर प्रोफाइल’ में बदलाव किए. जरूरी दस्तावेज हटा दिए और कुछ मामलों में नाम, पता और मोबाइल नंबर तक बदल दिए. रोजगार अधिकारी हरीश नेनतवाल ने बताया कि अभी 58 में से 10 नाम सामने आए हैं. अभी जांच चल रही है, यह संख्या बढ़ भी सकती है. इसकी जांच की जा रही है. इन अभ्यर्थियों ने साल 2024 में फॉर्म अप्लाई किया था. इस योजना में पुरुष को 4000 रुपए और महिला को 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाता है.

नोटिस भेजे लेकिन नहीं मिले आरोपी

अलवर रोजगार विभाग दफ्तर ने आरोपियों के पते पर नोटिस भेजे, लेकिन ज्यादातर मामलों में डाक विभाग ने “प्राप्तकर्ता नहीं रहता” या “कोई व्यक्ति नहीं मिला” लिखकर लेटर लौटा दिए. इससे फर्जी पते का इस्तेमाल सामने आया. इसके बाद विभाग के कर्मचारी भौतिक सत्यापन करने पहुंचे, लेकिन दिया गया पता फर्जी मिला. जब विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक आर्य नगर शाखा पर पहुंचकर बैंक डिटेल और एड्रेस का मिलान किया, तो कई आवेदकों का वास्तविक निवास अलवर के बजाय दौसा जिले में पाया गया. वहीं कई का अलग-अलग जगह मिला.

इन पर होगी कार्रवाई, इतनी राशि वसूली जाएगी

नाम रकम वसूली जाएगी

धर्मेंद्र सिंह बलाई 65,419 रुपये

रमेश चंद सैनी 17,419 रुपये

पिंकल कंवर 37,800 रुपये

कौशल्या राजपूत 57,194 रुपये

कृष्ण कुमार प्रजापत 65,419 रुपये

विजय पाल सैनी 50,968 रुपये

गीता सैनी 61,650 रुपये

लाडो उर्फ रीना सैनी 70,650 रुपये

राजेश कुमार सैनी 42,800 रुपये

दिनेश सैनी 50,000 रुपये

कुल राशि 5.19 लाख रुपये

SSO ID में प्रोफाइल में बदलाव कर हटाए दस्तावेज

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों ने SSO ID के जरिए प्रोफाइल में बदलाव कर दस्तावेज हटा दिए, जो योजना के नियमों के खिलाफ है. अब जिला रोजगार अधिकारी ने सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं.